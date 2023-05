PSE i URE uzgodniły coroczny plan ograniczeń w dostawach energii elektrycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej, czyli Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Nie dotyczy on gospodarstw domowych.

„Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest podstawą do ustalania tzw. stopni zasilania, czyli czasowych ograniczeń w poborze energii. Ograniczenia te odnoszą się jednak tylko do dużych odbiorców o mocy umownej równej lub większej 300 kW i w zasadzie nie dotyczą gospodarstw domowych” – czytamy w komunikacie Urzędu.

W Polsce obowiązują stopnie zasilania od 11 do 20 (stopnie od 1 do 10 mogą obowiązywać w gazownictwie). Przy 11 stopniu zasilania odbiorca może pobierać moc zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a przy 20 stopniu jedynie do wysokości mocy minimalnej określonej w planie ograniczeń. Stopnie zasilania mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci przesyłowej lub przez radę ministrów. PSE mogą wprowadzić ograniczenia na maksymalnie 72 godz.

Sieci informują, że ograniczenia w poborze i dostarczaniu prądu są jednym ze środków do zapewnienia stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego.

Jak zapewniają Sieci, dzięki ograniczeniom zużycia prądu przez dużych odbiorców, możliwe jest utrzymanie dostaw do gospodarstw domowych i odbiorcom wrażliwym (np. szpitalom).

„Ograniczenia te nie oznaczają, że wszyscy odbiorcy muszą zmniejszyć zużycie - taki obowiązek mają tylko podmioty o mocy umownej równej lub większej 300 kW. Dla porównania większość domów i mieszkań ma moc umowną na poziomie maksymalnie kilkunastu kilowatów” – informują Sieci.

W przypadku nie dostosowania się do wprowadzenia ogłoszonych ograniczeń, przedsiębiorcom grożą kary finansowe. Wysokość tej kary nie może przekroczyć 15 proc. przychodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku podatkowego.

Czytaj także: Jest uchwała rządu o zapewnieniu finansowania budowy elektrowni atomowej

Czytaj także; Orlen zwiększa zasoby wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

URE/PSE/rb