Fotowoltaika spowalnia. Dane URE

Na koniec 2023 r. w Polsce funkcjonowało 1,4 mln mikroinstalacji OZE, niemal w całości fotowoltaicznych, których moc wynosiła 11,3 GW - wynika z opublikowanych w piątek danych Urzędu Regulacji Energetyki. Mikroinstalacje OZE stanowiły 17 proc. polskich mocy.

Zgodnie z raportem URE na temat energii wytworzonej z OZE w mikroinstalacjach i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2023 r., 98 proc. mikroinstalacji było użytkowane przez prosumentów, a 99,8 proc. były to instalacje fotowoltaiczne.

W 2023 r. mikroinstalacje OZE wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii elektrycznej, w 99,7 proc. pochodzącej z instalacji PV. 7,1 TWh tej energii pochodziło z instalacji prosumenckich. Z mikroinstalacji pochodziło więc niespełna 4,5 proc. wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej, ponieważ zgodnie z danymi PSE, w ubiegłym roku polska produkcja wyniosła 163,6 TWh.

Spadek przyrostu mikroinstalacji

Jak zauważył URE, w ostatnich latach obserwowany jest spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji oraz wolumen wyprodukowanej przez nie energii. Dynamika wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich zmniejszyła się z ok. 41 proc. w 2022 r. do ok. 15 proc. w 2023 r. Spada także dynamika wzrostu ilości energii wprowadzanej przez nie do sieci, z ok. 110 proc. w 2022 r. do ok. 26 proc. w 2023 r.

Na koniec 2023 r. ponad dwie trzecie mikroinstalacji prosumenckich, blisko 930 tys. przyłączonych było do sieci dwóch operatorów: PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja. Również do sieci tych OSD wprowadzono blisko dwie trzecie energii wyprodukowanej przez najmniejsze instalacje OZE.

Konieczne inwestycje w infrastrukturę

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. A sieci dystrybucyjne to jeden z najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez Urząd Regulacji Energetyki – podkreślił Prezes URE Rafał Gawin, cytowany w informacji Urzędu.

Mikroinstalacje to najmniejsze instalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, które zgodnie z definicją ustawową mają łączną moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW oraz ewentualnie moc osiągalną cieplną w skojarzeniu nie większą niż 150 kW.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przed nami tąpnięcie oprocentowania obligacji

Będzie drożej! Ceny ostro w górę

KPO niby będzie, ale Jourova jest nieufna wobec Tuska

Scholz: Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją

Arabia Saudyjska. O 100 proc. wzrosły inwestycje

ISBnews, jb