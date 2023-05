Czerwiec, lipiec, sierpień - Ile zapłacimy za gaz?

We wtorek ok. godz. 17.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na czerwiec drożał o 0,56 proc., do 24,70 euro za MWh, a w kontraktach na lipiec o 1,15 proc., do 25,27 euro za MWh.

Z kolei w kontraktach sierpniowych cena gazu rosła o 0,77 proc., do 26,72 euro za MWh.

We wtorek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na czerwiec taniał o 2,29 proc., do 24,00 euro za MWh, a w kontraktach na lipiec o 1,24 proc., do 24,68 euro za MWh. W kontraktach sierpniowych gaz zniżkował o 2,23 proc., do 25,92 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

pap, jb