"Bezczelny bezrobotny", żył 46 lat na koszt państwa

„Z pracy, jaką wykonuje człowiek, ma on zapewnić sobie codzienny chleb, a poprzez swoją pracę powinien przyczyniać się do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty” - pisał Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens”. Niemiec Arno Dübel odwrócił się plecami od tej zasady i przez 46 lat utrzymywał się z państwa.

Arno Dübel urodził się w Bornum w 1956 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako malarz, ale już w 1976 roku, będąc dwudziestolatkiem, rychło ją porzucił. Od tego momentu nie podjął żadnej pracy przez 46 lat.

W tym czasie, bezrobotny Dubel robił wszystko, aby państwo nie odebrało mu świadczeń. Na przykład występował w telewizji, udzielał wywiadów i bez ogródek mówił: „Kto pracuje, jest głupi”. Jak go podsumował tabloid „Bild”, był najbardziej bezczelnym bezrobotnym w Niemczech.

W ostatnich latach swojego życia Arno Dubel mieszkał w domu spokojnej starości. Pod koniec życia planował podjąć pracę i zostać gwiazdą telewizyjną. Znalazł menedżera, który miał mu pomóc opatentować jego wizerunek i stworzyć z niego markę.

W Niemczech zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy, którzy poszukują zatrudnienia. Oprócz tego istnieje również zasiłek dla długotrwałych bezrobotnych, znany jako Arbeitslosengeld II, który przysługuje osobom bezrobotnym przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

se, jb