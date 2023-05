Macron: Rosja nie podbije tego kraju

Prezydent Francji Emmanuel Macron, występując w środę na konferencji Globsec w Bratysławie - oświadczył, że wojna na Ukrainie jest daleka od zakończenia, ale Rosja nie podbije tego kraju. Jego zdaniem Rosja nie może dyktować porozumienia pokojowego.

Francuski prezydent opowiedział się za wsparciem Ukrainy w jej spodziewanej ofensywie przeciwko wojskom rosyjskim.

Rosja zrobiła wszystko, co możliwe, aby obalić istniejącą architekturę bezpieczeństwa. To, co rok temu nazywano operacją specjalną, jest geopolityczną porażką – ocenił Macron. Podkreślił, że Zachód nie może być naiwny, jeśli chodzi o Rosję.