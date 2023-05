Samorządy ze wsparciem w oszczędzaniu energii

Jednostki samorządu terytorialnego mogą poprawić swoją efektywność energetyczną

Tym samym mogą generować oszczędności oraz poprawić życie mieszkańców i chronić środowisko. Z pomocą przychodzi Energa Obrót, spółka z Grupy ORLEN z konkretnymi usługami.

O tym, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą poprawić swoją efektywność energetyczną, dyskutowali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w toruńskim Ratuszu Staromiejskim.

Uczestnikami spotkania byli m.in. minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, prezes Zarządu Energi Obrotu Jarosław Wróbel, dyrektor zarządzający sprzedażą Energi Obrotu Marcin Dawidowski oraz przedstawiciele władz samorządowych. W spotkaniu aktywny udział wzięło prawie 80 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podsumowano także skuteczność rządowej Tarczy Solidarnościowej. Szacowane z jej tytułu oszczędności dla klientów spółki w przypadku klientów indywidualnych w 2023 roku sięgną aż 3 mld złotych, natomiast dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego będą to 2 mld złotych w odniesieniu do klientów spółki.

Natomiast dla przykładowej jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonowanie Tarczy Solidarnościowej i zamrożenie cen energii może obniżyć koszty zakupu nawet o 44%.

Jednym ze sposobów ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora publicznego jest zastosowanie systemów zarządzania energią. Warto także przeprowadzić modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także zoptymalizować temperaturę pomieszczeń w budynkach i wykorzystywać do ich ogrzania np. ciepło odpadowe. Ale to nie jedyne możliwości. Energa Obrót oferuje szereg kompleksowych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w obiektach wykorzystywanych przez samorządy, a także rozwijać lokalne źródła wytwórcze.

Bardzo ważnym elementem w procesie planowania i modernizacji jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Pozwala on określić stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także zawiera wykaz przedsięwzięć koniecznych do podjęcia na drodze do poprawy efektywności energetycznej samorządu. Ocenia ich opłacalność ekonomiczną i stopień oczekiwanych oszczędności. Jest równocześnie niezbędny do uzyskania dofinansowania czy tzw. białych certyfikatów – podkreśla prezes Jarosław Wróbel.

Samorząd, który zdecyduje się na tego typu przedsięwzięcie otrzyma pełne wsparcie na wszystkich etapach realizacji – od projektu technicznego i pomocy w pozyskaniu finansowania po wykonanie.

Warto także podkreślić, że Energa Obrót oferuje dostawy prądu dla samorządów w elastycznych modelach zakupu, z gwarancją pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Spółka jest liderem rynku sprzedaży w tym zakresie – aktualnie aż 40% sprzedawanej energii pochodzi z OZE.

Rozwój energetyki to zmiana dotychczasowego modelu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Nowe instalacje OZE i dostęp do tych źródeł są odpowiedzią na wysokie koszty nośników energii. Trend w kierunku budowy małych źródeł wytwórczych jest impulsem do powstawania lokalnych „społeczności energetycznych”, a to z kolei jest szansą dla gmin i miast do uczestnictwa w korzyściach z transformacji energetycznej polegającej m.in. na budowie nowoczesnej energetyki rozproszonej i efektywnym bilansowaniu obszarowym – podsumowuje prezes Jarosław Wróbel.