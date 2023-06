Emilewicz: chcemy dołączyć do unijnej platformy odbudowy Ukrainy

Chcemy, by Polska dołączyła do unijnej platformy, która przygotowuje plan powojennej odbudowy Ukrainy, m.in. szacuje środki na odbudowę dróg, infrastruktury krytycznej - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz

Dla polskich firm będzie to szansa na kontrakty.

W platformie jest przygotowywany masterplan odbudowy na dzień po, co wiąże się z alokacją środków, ale także stworzeniem określonych instrumentów finansowych - wskazała wiceminister MFiPR, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, która uczestniczy w rozmowach w Brukseli na temat udziału Polski w Komitecie Sterującym Platformy Koordynacyjnej Donorów Grupy G7.

Jak podkreśliła w czwartkowej rozmowie z PAP, „nasza wiedza w zakresie Ukrainy jest większa niż każdego z innych państw, w tym G-7, bo znamy ukraiński rynek zarówno z dobrej, jak i złej strony”.

Emilewicz zwróciła uwagę, że cała logistyka, spedycja - związane z odbudową Ukrainy - będą przebiegać przez Polskę, „więc warto o ten hub logistyczno-spedycyjny zadbać”.

Wiceszefowa MFiPR zaznaczyła, że instrumenty finansowe będą dystrybuowane pomiędzy instytucje finansowe, które już dziś w platformie są.

Jestem przekonana, że jeśli pewne kwoty będą ulokowane w instytucji, na którą Polska ma większy wpływ, a na którą wpływu nie ma Rosja, to będzie lepsze dla całego procesu odbudowy, ale i korzystniejsze dla Polski - powiedziała.

Jak zastrzegła Emilewicz, uczestnictwo w platformie to dziś nie są jeszcze konkretne kontrakty dla firm, ale powstała w grudniu 2022 r. platforma jest tym miejscem, które przygotowuje wspólnie z partnerami ukraińskimi plan odbudowy Ukrainy. „W ramach tych przygotowań m.in. szacuje środki, które w przyszłości będą niezbędne na realizację poszczególnych działań związanych z odbudową: od dróg, szkół i mieszkaniówki po instytucje otoczenia biznesu oraz infrastrukturę krytyczną” - podkreśliła.

Wyjaśniła, że to nie tylko będą granty, ale także długoterminowe pożyczki. „Powstanie plan wydatkowania środków razem z różnymi, finansowymi instrumentami wsparcia” - dodała.

Emilewicz zwróciła uwagę, że dziś w platformie odbudowy, poza państwami G-7 i Ukrainą, są też instytucje finansujące, instytucje rozwojowe, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Bank Światowy.

„Wiemy, że w EBI powstaje odrębny instrument finansowy do odbudowy Ukrainy. Zadeklarowaliśmy gotowość uczestnictwa w nim. Zakładam, że w czerwcu może pojawić się kwota, jaką Polska jest gotowa w tym instrumencie kontrybuować” – zapowiedziała wiceszefowa MFiPR.

„W środę rozmawialiśmy też m.in. o kwestii dołączenia Polski do Komitetu Sterującego Platformy Koordynacyjnej Donorów Grupy G7. Rozmowy w tej sprawie będę toczyć się dalej” - wskazała wiceminister MFiPR. Podkreśliła, że przez polską granicę przechodzi cała pomoc humanitarna dla Ukrainy. Według Emilewicz Polska będzie hubem logistyczno-spedycyjnym Platformy Wsparcia - „dobrze byłoby, abyśmy się w niej znaleźli”.

W ocenie Emilewicz „szanse na to są, ale to wymaga dużej ofensywy dyplomatycznej – już ją zaczęliśmy i będziemy kontynuować przez cały czerwiec”. Zastrzegła, że to praca zespołowa z innymi ministrami: infrastruktury, spraw zagranicznych, finansów. „Myślę, że te rozmowy w tym miesiącu będą prowadzone z dużym nasileniem” - stwierdziła.

Zdaniem wiceminister funduszy obecnie jest dobry moment na takie rozmowy. „Wiele działań w zakresie odbudowy i utrzymania funkcjonowania państwa są już na Ukrainie prowadzone i Ukraina potrzebuje na to środków” - zaznaczyła. Dodała, że tylko w tym tygodniu ogłoszono w Kijowie ponad 170 postępowań przetargowych, na które środki mają płynąć z funduszy zabezpieczonych przez rząd ukraiński z rosyjskiego banku. „Wiele z nich to są projekty strategiczne z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa państwa” - dodała.

Podczas niedawnej wizyty w Brukseli, jak powiedziała Emilewicz, rozmawiała też w unijnej dyrekcji generalnej ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia oraz dyrekcji generalnej ds. prowadzonych przez UE operacji ochrony ludności i pomocy humanitarnej (ECHO) o przygotowaniach do stworzenia budżetu przedakcesyjnego Ukrainy.

Historia polskiej integracji, jeśli chodzi o konsumpcję środków, sposób ich dystrybucji, rozliczenia, to historia sukcesu. Dlatego polskie instytucje zarządzające mogą być pakietem pomocowym dla Ukrainy. Polska ma szansę odegrać kluczową rolę jako ekspert, instytucja konsultingowa, która może służyć pomocą Ukrainie w tym zakresie - podsumowała Jadwiga Emilewicz.

