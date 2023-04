Rola Polski w powojennej odbudowie Ukrainy może opierać się na tworzeniu nowych korytarzy transportowych i handlowych wiodących przez Polskę; istnieje też potencjał do współpracy z polskim sektorem budowlanym i innymi gałęziami polskiego przemysłu, uważa dyrektor regionalna Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) na Europę Środkową i Wschodnią Rana Karadsheh-Haddad

Rola polskich firm w odbudowie Ukrainy to był jeden z głównych tematów rozmów zarówno z przedstawicielami administracji, jak i sektora prywatnego podczas mojej wizyty w Warszawie. Z jednej strony gościcie ponad milion ukraińskich uchodźców, a z drugiej wasz sektor prywatny ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu biznesu ze stroną ukraińską. Naszym zdaniem rola Polski w powojennej odbudowie może opierać się na kilku elementach. Obejmuje to tworzenie nowych korytarzy transportowych i handlowych wiodących przez Polskę - konflikt sprawił, że już dziś powstają ich zalążki i przyglądamy się możliwościom zaangażowania w kilka projektów. Ponadto widzimy potencjał do współpracy z polskim sektorem budowlanym i innymi gałęziami polskiego przemysłu przy odbudowie gospodarki Ukrainy - powiedziała Karadsheh-Haddad w rozmowie z Business Insider Polska.

Poinformowała, że IFC przygląda się projektom wykorzystującym bliskość geograficzną Polski i Ukrainy.

Wskazała także, że obecnie Korporacja widzi szereg czynników, które sprawiają, że jej rola we wspieraniu sektora prywatnego i mobilizacji kapitału w Polsce rośnie.

Pierwszym jest konieczność poradzenia sobie z inflacją, która po części jest skutkiem bezprecedensowej skali wydatków publicznych na wsparcie przedsiębiorstw i obywateli w czasie pandemii COVID-19, wskazała.

Drugim wyzwaniem jest geopolityczne i ekonomiczne zagrożenie dla całego regionu wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę. Trzecim pozostaje obserwowany przez Bank Światowy stosunkowo ciasny rynek pracy. Mówiąc najprościej, po prostu brakuje pracowników, by napędzać wzrost gospodarczy. Wszystkie te czynniki razem wpływają na zwiększenie ryzyka spowolnienia aktywności w sektorze prywatnym. I właśnie w zakresie wsparcia tego sektora widzimy dla IFC rolę do odegrania - dodała dyrektor.

Podkreśliła, że dane wprost pokazują, że im więcej inwestycji w sektorze prywatnym, tym lepiej wygląda model wzrostu gospodarczego.

W Polsce to wciąż wyzwanie. W 2021 r. inwestycje sektora prywatnego wynosiły zaledwie 16,6 proc., a średnia unijna stanowiła 24 proc. Po drugie, niezbędny jest większy nacisk na innowacje i cyfryzację gospodarki, co zwiększy produktywność i wydajność przy równoczesnym złagodzeniu napięć związanych z płytkim rynkiem pracy. Po trzecie, konieczne jest przestawienie polskiego przemysłu w stronę produkcji o większej wartości dodanej, co pogłębi gospodarkę. Właściwa odpowiedź na te trzy wyzwania jest kluczowa, by Polska wprowadziła swoją gospodarkę na wyższy poziom - podsumowała Karadsheh-Haddad w rozmowie z portalem.