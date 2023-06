Drastyczne spadki na GPW. Konsekwencje?

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,49 mld zł w kwietniu br., tj. o 8,2% mniej r/r, podała giełda.

W maju 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 22,5 mld zł, czyli o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 8,6% r/dr do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 055,9 mln zł, o 8,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 62 285,97 pkt. i była o 8,5% wyższa niż przed rokiem - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w maju odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 4,5% r/r do poziomu 184,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 9,6% r/r i wyniosła 183,6 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w maju wyniosła 498,6 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 1 018 tys. szt., czyli o 3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 1,4% r/r do poziomu 634,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 9,1% r/r do 263,5 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 33,2% r/r do 88,5 tys. szt. - czytamy dalej.

W maju odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 43,1% r/r do 155,5 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 19,3% r/r do 71,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 100,9 mld zł, wobec 96,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 25,4% r/r do poziomu 628,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 48,1 mld zł, co oznacza wzrost o 44,5% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju br. 10,3 TWh, co oznacza spadek o 10,3% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 61,4% rdr do 4,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 33,2% r/r do 5,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 22,0% rdr do 9,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 7,6% do poziomu 1,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 25,3% rdr do poziomu 8,2 TWh - czytamy dalej.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w maju 2023 r. wyniosła 609,7 mld zł (134,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 417 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 243,5 mld zł (274 mld euro), podano także.

W maju br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych - tyle samo, co rok wcześniej.

ISBnews, jb