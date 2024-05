Wzrost cen żywności napędził inflację w maju

Inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w maju 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny . W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5 proc. (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały spadek o 1,8 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrost o 3,6 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3 proc., ceny nośników energii odnotowały spadek o 0,2 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 0,3 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,8 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

„Inflacja ponownie okazała się niższa od oczekiwań. Niski wzrost cen żywności potwierdził prognozy ekspertów, że przywrócenie stawek VAT na żywność nie spowoduje znaczącego wzrostu cen w tej kategorii. Procesy inflacyjne wyhamowały jednak także w przypadku inflacji bazowej, która prawdopodobnie spadła poniżej 4 proc. rok do roku. Jedyną niewiadomą w kontekście wznowienia obniżek stóp procentowych w Polsce pozostaje wysoki wzrost płac. Jeśli jego dynamika w dalszej części roku spadnie do poziomów jednocyfrowych, może to otworzyć drogę do obniżek stóp procentowych w 2025 roku.” – skomentowali odczyt analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

ISBnews, sek

