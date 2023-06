Szef MON: Chcemy, by Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy

Mamy świadomość wyzwań i na nie odpowiadamy przez wzmacnianie Wojska Polskiego; dziś w wojsku służy 172 tys. żołnierzy, ale nasze ambicje sięgają dalej. Chcemy m.in. zwiększyć od 1 września liczbę klas mundurowych - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w sobotę w Gołdapi.

Szef MON wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Wśród 4200 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej są żołnierze, którzy przeszli przeszkolenie tu, w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym; bardzo się cieszę, że praktycznie wszyscy zdecydowali się na to, żeby pozostać na kursie specjalistycznym - a więc będą żołnierzami zawodowymi, będą służyć w gołdapskim pułku” - powiedział Błaszczak.

To naprawdę bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa północno-wschodniej części naszego kraju. Mamy świadomość tego, co dzieje się w Europie - tego, że Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie (…), a my przecież (…) sąsiadujemy z Rosją” - zaznaczył wicepremier.

Mamy świadomość tych wszystkich wyzwań i (…) odpowiadamy na nie poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego - dodał minister obrony narodowej, wskazując, że stan osobowy gołdapskiego pułku powiększył się o 50 proc. w ciągu ostatniego roku.