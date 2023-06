Wildstein o źródłach konserwatyzmu

Czy konserwatyzm ma silną opozycję? I kto ją reprezentuje? O tym mówił telewizji wPolsce.pl, podczas kongresu Polska Wielki Projekt Bronisław Wildstein - redaktor, publicysta i pisarz.

Jak wskazał legendarny publicysta:

Źródłem nadziei dla konserwatyzmu jest rzeczywistość - i to do tego właśnie odnosi się konserwatyzm, do rzeczywistości. Ideologie snujące wizje nowego człowieka żywią się destrukcją. Te ideologie niszczą świat i cywilizację zachodnią, która jest naszym, szerokim domostwem.