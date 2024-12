„Sieci”: Nie złamali mnie i nie złamią

„Na pewno nie będę stała z boku” – zapowiada kończąca kadencję prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska w ekskluzywnym wywiadzie na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci”.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Nie złamali mnie i nie złamią

Ustępująca prezes Trybunału Konstytucyjnego musiała w czasie swojej kadencji zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. Musiałam być jak bokser, który wychodzi na ring i walczy, nie użala się nad swoim losem – mówi Julia Przyłębska w rozmowie z Jackiem Karnowskim i Wojciechem Biedroniem.

Atakowano mnie również w Niemczech, gdzie mój mąż pełnił wówczas funkcję ambasadora RP. Z tego powodu przydzielono mi niemiecką ochronę. Atakowano mnie w sklepach, w czasie podróży, gdy byłam w domu. Atakowano, gdy stałam z wnuczką na peronie – wspomina trudne czasu prezes TK.

Zaznacza jednocześnie, że funkcja sędziego Trybunału musi wznosić się ponad podziały. Niezawisłość polega na tym, że gdy zakłada się togę i zaczyna orzekanie, sędzia kieruje się wyłącznie prawem, jego literą i duchem. Ci, którzy mnie atakują, nie mogą sobie wyobrazić, że na spotkaniu towarzyskim w szerszym gronie przez kilka godzi można rozmawiać o wszystkim, ale nie o sprawach Trybunału. To świadczy raczej o nich niż o mnie. Co oni mają w głowach? Jak funkcjonują na co dzień?

Emocjonująca i poruszająca rozmowa na łamach nowego tygodnika „Sieci”.

Pojedynek generałów

W tym wydaniu także „Pojedynek generałów” Stanisława Janeckiego.

W kampanii prezydenckiej w 2025 r. dojdzie przede wszystkim do konfrontacji szefowej sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletty Paprockiej-Ślusarskiej z szefem sztabu Karola Nawrockiego Pawłem Szefernakerem. Reprezentują oni dwa zupełnie różne modele sprawowania swoich funkcji – pisze Janecki.

Pod płaszczykiem restrukturyzacji polskich spółek strategicznych obecne władze wprowadzają w zmiany w kluczowych firmach państwowych, które mogą skończyć się tragicznie. W rzeczywistości jednak – jak wiele na to wskazuje i o czym jeszcze będzie mowa – skończy się to zarżnięciem firmy i jej marginalizacją na rynku – stawia smutną diagnozę Konrad Kołodziejski.

LOT oraz PKP Cargo wcale nie muszą być sprzedane. Wystarczy, że rząd ograniczy działalność obu firm, a ich miejsce na rynku zajmą obcy przewoźnicy. To bardzo ryzykowna polityka, ponieważ transport ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa – pisze Kołodziejski.

Nad kształtem Kościoła, jaki zamierza stworzyć nowy metropolita warszawski zastanawia się Goran Andrijanić. W polskim Kościele katolickim następują duże zmiany kadrowe. Na emerytury odchodzą hierarchowie, którzy przez długie lata byli jego twarzami. W tego typu analizach powołanie nowego metropolity warszawskiego stanowi ważny przyczynek do rozważań. Jest to jedna z najważniejszych archidiecezji w Polsce, niosąca ze sobą nie tylko tytuł kardynalski, lecz także pewne znaczenie polityczne i społeczne – zaznacza publicysta.

Desperacka oferta

Jan Rokita porusza temat sytuacji na Ukrainie. Niestety w końcu stało się to, co chyba musiało się stać. Przywódca Ukrainy został zmuszony do publicznego i oficjalnego zgłoszenia oferty oddania Moskwie rozległych obszarów jego państwa, sięgających co najmniej jednej piątej, a być może nawet jednej czwartej terytorium – pisze Jan Rokita w artykule „Desperacka oferta”.

Temat wojny ekonomicznej i cyfrowej między Rosją a Europą porusza natomiast Marek Budzisz zauważając, że spokojny zwykle Bałtyk staje się przestrzenią wielkiej rozgrywki między Wschodem a Zachodem. A o sytuacji migracyjnej w Europie pisze Dariusz Matuszak. Wędrówka ludów ma zmienić Europę na zawsze, zatopić naszą, europejską cywilizację w nowym żywiole. I stanie się tak, jak w swej książce „Uległość” wieszczy francuski pisarz Michel Houellebecq. Zalana głównie muzułmańską imigracją Europa z cywilizacją i kulturą, które ją konstytuują, przestanie istnieć. Taki los swej ojczyzny przewiduje np. 65 proc. Francuzów. W ciągu 20 lat państwo, jakie znają, upadnie, przestanie być Francją. Podobnie do 2050 r. Wielka Brytania będzie krajem, w którym rdzenna ludność będzie mniejszością – zauważa publicysta.

Ponadto w tygodniku także artykuły i komentarze na temat bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Andrzeja Zybertowicza.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce24 - na 52 kanale telewizji naziemnej oraz u operatorów: Vectra - 825. Polsatbox - 196. UPC/Play - 121 i 339. Netia - 192. Evio - 43 oraz na stronie https://wpolsce24.tv