Pierwsze odcinki zapory elektronicznej z Rosją już w lipcu

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży na antenie TVP1: W lipcu będą odbierane pierwsze odcinki zapory elektronicznej na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Całość ma być gotowa jesienią

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że na granicy z obwodem królewieckim powstaje zapora elektroniczna oparta na perymetrii.

Podkreślił, że na całej granicy polsko-białoruskiej działa już zapora perymetryczna.

Ostatnio obserwujemy wzmocnienie presji, od początku roku odnotowaliśmy 11 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Białorusią. To jest bardzo dużo, ale one wszystkie są odnotowane i udaremnione – powiedział Poboży.

Wyjaśnił, że gdy tylko jakaś „osoba zbliża się do naszej granicy, wszystkie urządzenia detekcyjne i czujniki ją identyfikują”.

A nawet, jeśli przeskoczy przez naszą granice doprowadza nas, do tego, który go odbiera. Nasi pogranicznicy nazywają ich wozakami, czekają po naszej stronie granicy, aby ich odwieść dalej. Czasem może się wydawać, że taka próba jest skuteczna, ale doprowadza nas do organizatorów tego przestępczego procederu - wytłumaczył.