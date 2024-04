Znowu gorąco na granicy? "Wiele prób przekroczenia"

W poniedziałek i wtorek odnotowano 285 prób nielegalnego przedostania się przez białorusko-polską granicę - podała Straż Graniczna w raporcie z minionych dwóch dni. Po raz kolejny doszło do incydentów, polskie patrole zostały obrzucone przez migrantów kamieniami i gałęziami.

Wszystkie próby miały miejsce na granicy w województwie podlaskim. Migranci nielegalnie na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach granicy ochranianych przez placówki SG w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Narewce - poinformowała w środę mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. W poniedziałek odnotowano 67, we wtorek - 218 takich prób.

Agresja wobec polskich służb

W okolicach Dubicz Cerkiewnych polskie patrole zostały obrzucane kamieniami i gałęziami przez cudzoziemców znajdujących się po białoruskiej stronie granicy.

SG zatrzymała kolejnego tzw. kuriera - kierowcę, który usiłował przewieźć w głąb kraju nielegalnych migrantów, okazał się obywatel Ukrainy. Od początku roku SG zatrzymała w Podlaskiem ponad stu tzw. kurierów nielegalnych migrantów.

Mjr Zdanowicz podała też, że tzw. zespół interwencyjny do działań poszukiwawczych i ratowniczych z placówki SG w Białowieży udzielał pomocy kobiecie z urazem nogi i objawami wychłodzenia. Według oświadczenia tej cudzoziemki, jest ona Etiopką; kobieta trafiła do szpitala w Hajnówce.

Coraz więcej prób

Od początku kwietnia na odcinku granicy z Białorusią w Podlaskiem odnotowano ponad 4 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu było łącznie ok. 3,4 tys. takich prób, znacznie więcej niż w styczniu i w lutym.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją działająca na 206 km w Podlaskiem tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

Zapora ma być lepsza

SG wybrała też i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. To konsorcjum firm Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Inwestycja będzie kosztowała blisko 280 mln zł, to głównie środki unijne.

Zabezpieczenia mają powstać na 172 kilometrach. Planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Podpisana została umowa z firmą Sprint SA z Olsztyna. Na odcinku ok. 47 km stanie ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Zainstalowane zostaną tam specjalne kontenery i czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Inwestycja będzie kosztowała 85 mln zł.

