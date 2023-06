Nowe szlaki transportowe | III Kongres Rozwoju Kolei

Logistyka transportu w dobie wojny na Ukrainie, ale także przyszłość transportu intermodalnego, czy w końcu konieczność wytyczenia nowych szlaków na mapie transportowej Europy i świata – to główne tematy panelu „Nowe szlaki transportowe” podczas III Kongresu Rozwoju Kolei.

Zaproszeni goście debatowali także nad kwestią wsparcia Unii Europejskiej w obszarze rozwoju nowych szlaków transportowych. Pojawiły się również szczególnie ważne zagadnienia współpracy kolei z portami morskimi oraz przewoźnikami drogowymi.

W gronie panelistów znaleźli się:

Tomasz Lachowicz - dyrektor przedstawicielstwa PKP w Brukseli

Jacek Rutkowski - członek zarządu PKP CARGO

Jana Pieriegud - prof. Szkoły Głównej Handlowej

Sandra Gehenot – dyrektor frachtu UIC

Eglė Šimė – prezes LTG Cargo

Na wstępie debaty wspomniano, że ostatnie lata były okresem konsekwentnie realizowanego wzrostu liczby ładunków przewożonych w kontenerach oraz wzrostu liczby przeładunków w portach suchych i morskich. Jednak w wyniku zmian geopolitycznych, sektor transportu kolejowego został postawiony przed wyzwaniem reorganizacji dotychczas funkcjonujących szlaków.

Jak wskazują eksperci, obecne przygotowania do tej właśnie reorganizacji będą miały szczególne znaczenie dla globalnych łańcuchów dostaw po zakończeniu wojny na Ukrainie. Z kolei przejścia graniczne – stanowiące granicę Unii Europejskiej – jak i linie przebiegające przez Polskę – stały się obecnie kluczową trasą na mapie eksportowej towarów transportowanych drogą lądową z Ukrainy na rynki europejskie.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że pomimo wysokiej jakości „Korytarzy Solidarnościowych” oraz nadania priorytetu grupom towarowym z Ukrainy, przed kolejarzami z Polski i Ukrainy stoi jeszcze wiele wyzwań – choćby takich, jak wąskie gardła czy konieczność udoskonalania procesów logistycznych.

Wszystkie wspomniane kwestie stały się podstawą do ożywionej dyskusji, jednocześnie pokazując, jakie kluczowe inicjatywy powinny wspierać rozwój nowych szlaków transportowych oraz jakie wyzwania stoją przed transportem intermodalnym.

Jak zauważyła Jana Pieriegud, prof. Szkoły Głównej Handlowej, wojna na Ukrainie dotknęła wszystkie gałęzie transportu – a skala tego wpływu różni się tutaj znacząco, m.in. w kontekście geograficznym.

-Pamiętajmy o tym, że zmiana w kierunkach przewozu, odnosząca się do szlaków transportowych, to skutek zaburzenia obrotów w handlu zagranicznym - zarówno w wielkości, jak i w samej strukturze. Jeżeli popatrzymy na statystyki za poprzedni rok i za I kw. tego roku, widzimy jak istotne zmiany zaszły w przypadku wymiany handlowej pomiędzy określonymi państwami. Mamy tu spadki rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent – zauważyła Jana Pieriegud.

Według niej obecna sytuacja geopolityczna – w tym sankcje – powodują, że zmienia nam się właśnie układ handlowy pomiędzy krajami, co w konsekwencji ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szlaków transportowych.

Z kolei Sandra Gehenot, dyrektor frachtu w UIC odniosła się do wpływu rosyjskiej agresji i wojny za naszą wschodnią granicą na logistykę kolejową w Europie. Zwróciła także uwagę na szczególnie ważne kwestie związane z koniecznością wdrożenia odpowiednich działań w kontekście obserwowanych sytuacji kryzysowych w transporcie realizowanym na rynku europejskim.

Nowe szlaki

Natomiast Jacek Rutkowski, członek zarządu PKP CARGO przedstawił perspektywy polskiego przewoźnika – odnosząc się też do skutków wojny na Ukrainie i wynikających stąd konsekwencji dla całej branży, ale też i perspektyw spodziewanej transformacji ukraińskiej kolei.

-Oczywiście wybuch wojny miał szczególny wpływ na to, jak PKP CARGO funkcjonowało w ostatnim czasie na rynku polskim. Tu można przytoczyć dwa przykłady – odnoszące się do działających obecnie szlaków transportowych i przepływu towarów, które ze względu na wojnę zostały przekierowane na inne trasy – podkreślił Jacek Rutkowski.

Jego zdaniem, wojna miała także istotne znaczenie dla transportu intermodalnego w naszym kraju.

-A pamiętajmy, że PKP CARGO jest tutaj liderem rynku. Zdecydowanie też jesteśmy nr 1. na szlaku wschód-zachód poprzez Małaszewicze. Chodzi o potok towarów wytyczony nowym Jedwabnym Szlakiem do Europy Zachodniej. I tutaj obserwujemy spore załamanie i duży wpływ na nasz biznes na tym właśnie odcinku. Spowodowało to z kolei nasze wzmożone zainteresowanie kierunkiem północ-południe, gdzie odbywa się transport kontenerowy do polskich portów – dodał członek zarządu krajowego przewoźnika.