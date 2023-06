Pij na zdrowie... herbatę z tymianku

Na świecie istnieje wiele ziół oraz przypraw, które już od bardzo dawna używane są jako naturalne środki lecznicze. Najczęściej dodaje się je do potraw, wciera w skórę lub właśnie parzy napary, potocznie dzisiaj zwane herbatkami. Co dobrego da nam parzenie wywaru z… tymianku?

Na co pomaga?

Ceni się go przede wszystkim ze względu na jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwbólowe oraz uspokajające. Pełni nieocenioną rolę w zwalczaniu między innymi półpaśca, wirusowego zapalenia wątroby (WZW), grypy oraz opryszczki czy HPV. Regularne picie naparu z tymianku zmniejsza ogólną liczbę niebezpiecznych dla naszego zdrowia wirusów, bakterii czy grzybów. Pomoże więc szczególnie osobom cierpiącym na reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekle zmęczonych, zapalenie tarczycy, Hashimoto, zawroty głowy czy stwardnienie rozsiane.

Pomoże też się nam zrelaksować i rozluźnić napięcie oraz stres. Łagodzi kaszel, bóle głowy oraz rozluźnia napięte powięzie mięśniowe. Napar ten powinniśmy także pić podczas choroby czy nawet zwykłego przeziębienia, gdyż pozwoli on nam szybciej wrócić do zdrowia. Jednym z jego związków jest karwakrol, który odpowiada za wyciszenie i uspokojenie oraz wykazuje kojące działanie na układ nerwowy.

Zawarta w nim piridoksyna (witamina B6) uczestniczy w produkcji neuroprzekaźnika GABA, odpowiadającego za zmniejszenie pobudliwości oraz pomagającego w szybszym zaśnięciu. Przy czym jednocześnie nasz sen jest głębszy i lepiej wpływa na regenerację. Systematycznie wypijany napar pomaga lepiej trawić tłuste i ciężkostrawne posiłki, toteż polecany jest na przykład w czasie świątecznych posiedzeń przy rodzinnym stole. Zapobiega także bakteryjnej infekcji dróg moczowych, a także utrzymuje bezpieczny ich poziom. Tymianek zalicza się także do źródła antyoksydantów. Znajdziemy w nim głównie flawonoidy, które skutecznie toczą boje z wolnymi rodnikami. Można go także pić, aby skuteczniej goić nasze rany.

Jak przygotować?

Gotowe saszetki z tymiankiem spokojnie możemy zakupić w większości sklepów spożywczych oraz sklepów ze zdrową żywnością. Można go też samodzielnie hodować we własnym domu. Jego liście wystarczy tylko parzyć przez około 15-20 minut. Ale dla urozmaicenia z powodzeniem możemy także z jego wykorzystaniem przyrządzić herbatę oraz wodę tymiankową. Aby to zrobić potrzebne nam będą świeże liście tymianku, 0,5 litra wrzątku oraz miód i cytryna. Zioła włożyć do dzbanka i zalać wrzątkiem i parzyć przez 15 minut. Następnie dodać miód oraz cytrynę. Smacznego!

Latem jednak lepszym wyborem będzie woda tymiankowa. Do jej przygotowania potrzebujemy tylko zwykłej, nieprzegotowanej wody, a liście należy moczyć przez noc. Następnego dnia odsączmy liście i dodajmy cytrynę, borówki, maliny lub plasterki świeżego ogórka. Smacznego.

Filip Siódmiak