W upalne dni... herbata

Lato to okres upałów. W tym czasie najczęściej sięgamy po przyjemnie schłodzone napoje z dodatkiem lodu. Zdecydowanie rzadziej jemy także gorące potrawy, a na deser preferujemy orzeźwiające i słodkie lody. Ale to wszystko w naszej strefie klimatycznej. Natomiast w krajach, gdzie średnia temperatura przekracza 30°C, w celu schłodzenia organizmu, parzy się i pije gorącą herbatę

Czy to działa?

Wedle mieszkańców Maroka, ale również Egiptu, Tunezji czy Iranu, picie zimnych napojów w upalne przynosi tylko krótkotrwałą ochłodę. Tłumaczą oni, że organizm po dawce czegoś zimnego, tak naprawdę przyspiesza ponowne ogrzewanie, aby wyrównać duże wahania temperaturowe. Może to się okazać zgubne i tak naprawdę przyczyniać się do przegrzania ciała. Co innego gorąca, miętowa herbata, która wedle założeń sprawia, że wytracamy więcej ciepła poprzez wzmożone pocenie się. Nie bez powodu, taka herbata powinna być z dodatkiem mięty właśnie oraz cukru. To właśnie te 2 składniki sprawiają, że lepiej się orzeźwiamy oraz szybciej schładzamy temperaturę naszego organizmu.

Jak przygotować oraz nalewać taką herbatę?

Do wykonania takiej herbaty potrzebne nam będą jedna, płaska łyżeczka liściastej zielonej herbaty, szklanka wody w temperaturze 80°C, parę listków świeżej mięty oraz 2 łyżeczki cukru. Najpierw liście herbaty zalewamy szklanką wody (80°C) i parzymy pod przykryciem przez 5 minut. Po tym czasie dodajemy liście świeżej mięty, 2 łyżeczki cukru, wszytko mieszamy i pijemy, póki gorące. Ważne jest, aby przestrzegać odpowiedniej temperatury wody. Nie może to być wrzątek, tylko 80°C. W ten sposób zapobiegniemy dużej utracie smaku oraz aromatu, ale także jej prozdrowotnych właściwości.

Na uwagę zasługuje też sposób jej nalewania. Otóż na samym początku, dzbanek z gotową herbatą powinniśmy trzymać bardzo blisko filiżanki, natomiast wraz z czasem, oddalać go, tak aby na sam koniec herbatę lać z wysokości. Ten sposób pomaga szybciej ochłodzić napój i utworzyć lekką piankę.

O czym jeszcze pamiętać w czasie upałów?

Przede wszystkim o wodzie, minimum 2-3 litry dziennie. W wyższych temperaturach zazwyczaj im więcej, tym lepiej, ponieważ wraz z potem tracimy dużo płynów oraz elektrolitów. Z reguły najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie butelki z wodą pod ręką i sięganie po nią jak najczęściej. Dobrym rozwiązaniem są też wody średnio- oraz wysokozmineralizowane czy napoje izotoniczne. Stawiajmy też na warzywa oraz owoce z dużą zawartością wody, na przykład arbuz, melon, ogórki, truskawki, sałata, pomidory czy cukinia.

Filip Siódmiak

W przygotowaniu artykułu wykorzystano informacje z portalu wprost/żywienie.