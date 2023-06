Sasin: Jesteśmy dumni! Będziemy dalej wspierać siatkówkę

Wicepremier Sasin spotkał się z siatkarzami ZAKSY i Jastrzębskiego Węgla - dwóch drużyn, które szczególnie wyróżniły się swoimi osiągnięciami w ostatnim czasie. Jedna jest aktualnym mistrzem siatkówki w Polsce, druga obroniła pozycję mistrzostwa w Lidze Mistrzów. Obie starły się w finale Ligi Mistrzów w Turynie

Polska siatkówka to jedna z tych dyscyplin, które przynoszą nam najwięcej dumy, ze względu na ogromne sukcesy. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, wielka radość, że możemy pobyć tutaj razem - powiedział podczas spotkania z polskimi drużynami siatkarskimi wicepremier, minister MAP Jacek Sasin. - Cieszę się bardzo, że jako Ministerstwo Aktywów Państwowych mogliśmy się przyczynić do Waszych sukcesów! - dodał.