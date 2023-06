Co i w jakich ilościach eksportujemy do Ukrainy?

Wartość eksportu do Ukrainy wzrosła o 55,1% r/r, zaś wolumen był wyższy o 18,7% r/r w 2022 r., przy wzroście udziału Ukrainy w polskim eksporcie do 2,8% z 2,2%; w efekcie Ukraina została 9. partnerem handlowym naszego kraju, podał PKO Bank Polski.

Na skutek wojny, nowym, istotnym graczem w stosunkach handlowych Polski stała się Ukraina, która w 2022 była 9. najważniejszym partnerem handlowym Polski. W 2022 wartość eksportu wzrosła o 55,1%, a wolumen był wyższy o 18,7%. Podczas gdy w poprzednich latach produktem o największym udziale w eksporcie do Ukrainy były samochody osobowe i ciężarowe, struktura ukraińskiego importu z Polski w 2022 odzwierciedlała potrzeby gospodarki znajdującej się w stanie wojny - czytamy w raporcie „Macro Focus”.

Eksport do Ukrainy rósł najmocniej w wąskiej grupie kategorii, głównie w odniesieniu do sprzedaży paliw, ze względu na reorientację kierunków importu, w szczególności zaprzestanie wymiany handlowej między Ukrainą a Rosją, podał bank. W latach poprzedzających wojnę paliwa odpowiadały za ok. 0,5% importu ukraińskiego z Polski (16,4% w 2022).

Kolejną istotną pozycją sprzedaży zagranicznej była amunicja, która wraz z paliwami odpowiadała za ponad jedną trzecią wzrostu eksportu do Ukrainy. Wśród dziecięciu pozycji z największym wkładem do wzrostu eksportu znalazły się też kamizelki ratunkowe, samochody oraz baterie. Ujemny wkład odnotowały natomiast kategorie konsumenckie, przede wszystkim odzież - czytamy dalej.

PKO BP ocenia, że w krótko i średnioterminowym horyzoncie rola Ukrainy jako partnera handlowego może nabierać na znaczeniu wraz z dalszym wzrostem dostaw wojskowych.

Przy poprawie perspektyw na zakończenie konfliktu można oczekiwać, że struktura wymiany handlowej między Polską a Ukrainą znacząco się zmieni. Miejsce typowo ‘wojennych’ produktów zajmą dobra konsumpcyjne, a także te niezbędne do odbudowy kraju, w szczególności dobra inwestycyjne - czytamy w raporcie.

Bank podkreślił, że następstwa wybuchu wojny w Ukrainie spowodowały, iż struktura polskiego eksportu w 2022 zmieniła się zarówno w zakresie produktowym, jak i kierunków sprzedaży.

Znaczenie Rosji jako partnera handlowego zostało zmarginalizowane na rzecz intensywniejszej wymiany z Ukrainą - podano także.

PKO BP podał, że obok Ukrainy drugim krajem, gdzie najmocniej względem 2021 roku wzrosła wartość eksportu są Stany Zjednoczone (o 34,3% r/r), które „pod kątem udziału w eksporcie ogółem przegoniły nie tylko Rosję, ale również Szwecję, i w 2022 uplasowały się na 7. miejscu w rankingu partnerów handlowych Polski.

Najsilniejszy wkład do wzrostu miały jednak baterie (3,1 pkt proc.). Znaczący wzrost importu baterii z Polski był widoczny już w 2019, ale natężenie wymiany handlowej w tej kategorii miało miejsce przede wszystkim w 2021 i 2022, kiedy ich udział w eksporcie ogółem wzrósł kilkukrotnie. Silniejsze zorientowanie na import baterii z Polski, może wynikać z dążenia do uniezależnienia się od Chin i zróżnicowania geograficznego dostawców tego typu produktów, być może również w ramach tzw. friendshoringu. Niezmiennie, kluczową pozycją eksportową pozostały części do silników turboodrzutowych oraz silniki turboodrzutowe, które w 2022 odpowiadały za blisko 10% wartości eksportu - czytamy w raporcie.

ISBnews, jb