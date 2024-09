GUS: Eksport do Niemiec spadł o prawie 7 proc.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy eksport polskich produktów do Niemiec zmalał o 6,8 proc. r/r i wyniósł 54,4 mld euro – podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei import z Niemiec również się w tym czasie zmniejszył (o 2,1 proc.), osiągając poziom 39,2 mld euro.

Udział naszych zachodnich sąsiadów w całkowitej sprzedaży zagranicznej Polski zmniejszył się od stycznia do lipca, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 1,3 pkt proc. i wyniósł 26,9 proc., co i tak jest imponującym wynikiem.

Import też zmalał, saldo dodatnie

Import z Niemiec zmalał w tym czasie o 0,3 pkt proc. i jego udział w polskim imporcie to obecnie 19,7 proc. Dodatnie saldo wyniosło 66,1 mld zł (16,5 mld dol., 15,2 mld euro), wobec 85,5 mld zł (19,9 mld dol., 18,4 mld euro) w analogicznym okresie 2023 roku.

Za 2/3 polskiego eksportu odpowiada 10 największych partnerów

W ciągu pierwszych 7 miesięcy br. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano spadki w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku za wyjątkiem eksportu na Ukrainę, gdzie wystąpił wzrost o 7 proc., oraz do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o 0,3 proc. W imporcie, w porównaniu do stycznia- lipca 2023 roku, odnotowano spadki za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpił wzrost o 7,7 proc., oraz Norwegii (6 proc.).

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1 proc. polskiego eksportu ogółem (w analogicznym okresie 2023 roku było to 66,5 proc.). Jeśli chodzi o import ogółem, rzeczony wskaźnik wyniósł 61,1 proc. (wobec 60,5 proc. w styczniu-lipcu 2023 roku)..

Źródło: GUS

Oprac. GS

