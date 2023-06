Orlen dementuje informacje ws. imigrantów. Szykuje się pozew

Rzecznik PO Jan Grabiec miał czas do czwartku do godz. 20 na wycofanie się z kłamstw jakie zamieścił na Twitterze; nie zrobił tego, pozew jest szykowany – poinformował PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski

Rzecznik PO Jan Grabiec podał w czwartek na Twitterze, że „pod Płockiem PiS buduje 13 tys. miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu”. „Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób. Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły” - ocenił.

Na wpis Grabca zareagował m.in. Sobolewski. „Wpis zawiera dużo kłamstw i pan Jan Grabiec ma czas do dziś do godziny 20.00 na wycofanie się z nich i przeproszenie, w przeciwnym wypadku zostanie złożony pozew, który umożliwi panu Grabcowi udowodnienie tych kłamstw na sali sądowej” – napisał Sobolewski na Twitterze.

„Jan Grabiec miał czas do czwartku do godz. 20 na wycofanie się z kłamstw, jakie zamieścił na Twitterze. Nie zrobił tego, pozew jest więc szykowany” – powiedział PAP w czwartek wieczorem polityk PiS.

W czwartek do wpisu rzecznika PO odniósł się także wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który napisał: „Grabiec łże. Zagraniczna firma budująca dla Orlenu sprowadza legalnie robotników. Są sprawdzani przez służby i dostają wizy na czas określony budową. Nie sprowadzają rodzin do Polski, a po zakończeniu inwestycji wrócą do krajów pochodzenia”. Podkreślił też, że „to nie migranci”.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec takich praktyk Unii Europejskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się podczas sejmowej debaty do kwestii relokacji migrantów w UE podkreślał, że decyzja UE godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Oświadczył ponadto, że kwestia relokacji migrantów w UE musi być przedmiotem referendum.

Orlen: informacja o rzekomym zatrudnianiu przez PKN ORLEN imigrantów nie jest prawdziwa

Informacja o rzekomym zatrudnianiu przez PKN Orlen imigrantów nie jest prawdziwa - podał koncern w czwartek na Twitterze.

Informacja o rzekomym zatrudnianiu przez PKN Orlen imigrantów nie jest prawdziwa - wykonawcy inwestycji Olefin to konsorcjum zagranicznych firm, które w szczycie zatrudnią przy budowie 13.000 pracowników, w tym 7.000 Polaków przy współpracy z polskimi firmami - wskazał w informacji PKN Orlen.

Dodano, że w Polsce nie ma firmy o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na realizację tego typu inwestycji, stąd wybór koreańsko-hiszpańskiego konsorcjum Hyundai Engineering & Tecnicas Reunidas.

Jak wskazał PKN Orlen, jest to największa inwestycja petrochemiczna realizowana obecnie w Europie.

PAP/KG