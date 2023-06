Kapitał społeczny to współpraca mężczyzn i kobiet

„Relacje Mężczyzn i Kobiet a kapitał społeczny” – pod takim tytułem odbył się panel, którego organizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego

Problematyka relacji społecznych z uwzględnieniem równych szans dla obu płci coraz częściej pojawia się w debacie publicznej, ale nadal istnieje ogrom wyzwań z tym związanych.

Podczas spotkania zaprezentowano bardzo wiele interesujących rozwiązań dotyczących uregulowania rynku pracy. Paneliści dyskutowali nie tylko o równym dostępie do stanowisk i awansów, ale także zwracali uwagę na kwestię wynagrodzeń. Jak wynika z badań, kobiety wciąż rzadziej proszą o podwyżkę. Rzadko wspomina się jednak, że Polska należy do liderów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę kobiet na kierowniczych stanowiskach. Obecnie aż 43 proc. przedstawicielek płci pięknej pełni taką funkcję. Co ważne, zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego, średnia w Unii Europejskiej to 35 proc.

Jednym z ekspertów na panelu była Patrycja Klarecka – Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN, która przyznała, że:

prawdziwe partnerstwo nie zaczyna się w pracy, ale w domu i rodzinie. Ma to kluczowe znaczenie właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy może zdarzyć się, że z powodu losowych czynników konieczność utrzymania domu spocznie na barkach kobiety. Wskazała, że mamy obecnie wiele możliwości, z których mogą korzystać kobiety. Jedną z nich dzielenie się opieką nad dzieckiem, czyli tzw. urlopy tacierzyńskie.

Dziennikarz Igor Janke dodał, że jako społeczeństwo mamy ogromne problemy, by zaakceptować różnice między nami, na przykład w sprawie poglądów czy wyznania. Problem nie dotyczy więc tylko różnic między kobietami i mężczyznami. Podkreślił także, że warto stworzyć odpowiednie warunki pracy dla kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim.

W spotkaniu udział wzięli także: Aneta Kiełczewska, Zastępca Kierownika Zespołu Ekonomii Behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym oraz Zuzanna Piasecka - Prezes Fundacji Empiria i Wiedza.

Panel z pewnością przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu kapitału społecznego, pozwolił lepiej zrozumieć potrzeby kobiet i mężczyzn oraz pokazał, że silne społeczeństwo można budować wyłącznie na obustronnym zaufaniu i szacunku. Istotne jest także podkreślanie roli jaką pełni rodzina, która scala społeczeństwo. Należy umożliwić zarówno kobietom jak i mężczyznom swobodę w realizowaniu się zawodowo i łączenie tego z obowiązkami domowymi.

