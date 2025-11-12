Energa ma nową zarządzającą

Rada nadzorcza Energi powierzyła dotychczasowej wiceprezes ds. finansowych Magdalenie Kamińskiej pełnienie obowiązków prezesa zarządu Energi VIII kadencji. Magdalena Kamińska od 4 lutego 2025 roku pełniła funkcję wiceprezes zarządu Energi ds. finansowych. Wcześniej, od lipca 2024 roku, pełniła funkcję wiceprezes zarządu Energi Wytwarzanie.

Karierę zawodową rozpoczynała w 2007 roku w międzynarodowych firmach audytorskich - najpierw EY, a następnie Deloitte. Z Grupą Energa jest związana od 2011 roku, gdzie m.in. zarządzała obszarem finansów, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora departamentu finansów, czytamy w komunikacie.

Uczestniczyła w strategicznych projektach inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu finansowania dla Grupy Energa, a także w integracji z Grupą Orlen.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego

Obecny skład zarządu energetycznej firmy

Obecny skład zarządu Energi VIII kadencji przedstawia się następująco:

-Magdalena Kamińska, p.o. prezes zarządu;

-Piotr Szymanek, wiceprezes zarządu;

-Michał Gołębiowski, wiceprezes zarządu.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92 proc. akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

ISBnews, sek

