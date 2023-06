AAMDS ma ochronić Polaków

System Obrony Przeciwrakietowej Aegis Ashore (AAMDS) odstrasza ograniczone pierwsze uderzenie przeciwnika. Po osiągnięciu zdolności operacyjnej ochroni Polaków i infrastrukturę krytyczną – powiedział PAP ekspert systemów obronnych i założyciel amerykańskiego Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), Riki Ellison.

Ellison wyszczególnił, że system odstrasza ograniczone pierwsze uderzenie i zmienia kalkulację przeciwnika. Po osiągnięciu zdolności operacyjnej jeszcze w tym roku będzie chronił ludność Polski i infrastrukturę krytyczną. Zapewni też więcej czasu na podjęcie decyzji oraz reakcję.

Wśród korzyści dla Polski z instalacji AAMDS w Redzikowie wyliczył obronę przeciwrakietową Polski przed pociskami ICBM (międzykontynentalny pocisk balistyczny), pociskami balistycznymi pośredniego i średniego zasięgu wystrzeliwanymi z Iranu, a także odstraszanie przed takim atakiem. Jak uzupełnił zapewnia też obronę przeciwrakietową krajom skandynawskim, Wielkiej Brytanii i Europy Północnej przed pociskami ICBM, pociskami balistycznymi pośredniego i średniego zasięgu wystrzelonymi z Iranu.

Ellison zaznaczył, że AAMDS jest częścią systemu obrony przeciwrakietowej Aegis, którego sprzęt, jak i oprogramowanie są rozmiesczone na 88 okrętach marynarki wojennej USA, które są stale ulepszane.

Polska lokalizacja jest ograniczona do obrony przed rakietami balistycznymi, zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z Polską, Stanami Zjednoczonymi i NATO przeciwko Iranowi. Nie ma zainstalowanego oprogramowania systemu obrony przeciwrakietowej Aegis do obrony przed pociskami manewrującymi i zagrożeniami z powietrza, ani nie planuje umieszczenia pocisków manewrujących i przechwytujących w systemie pionowego startu w Polsce – dodał szef MDAA.

Jednocześnie zauważył, że w Polsce może zostać zainstalowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, podobny do wszystkich aktywnych systemów Aegis Missile Defense na okrętach amerykańskich.

Pytany przed jakim zagrożeniem chroni system tłumaczył, że pociski balistyczne pośredniego i średniego zasięgu oraz zdolność do zwalczania pocisków ICBM udowodniona dzięki systemowi przechwytującemu SM3 Block IIA, przetestowanemu i sprawdzonemu pod kątem przechwytywania pocisków ICBM zapewnią szeroki zasięg i obszar obrony dla Europy Północnej, Skandynawii i Wielkiej Brytanii przed rakietami balistycznymi z Iranu.

Ellison zwrócił uwagę, że system jest obecnie zaprojektowany do walki z Iranem. Wykorzystuje czujniki USA i NATO, skierowane w stronę Iranu, a także BMDOC (BM Command and Control) w Ramstein w Niemczech. Ma ograniczone możliwości obrony punktowej przed pociskami balistycznymi, przed zagrożeniem, w tym z Rosji - na bronionym obszarze, na którym jest skoncentrowany i zlokalizowany.

W nawiązaniu do sprzeciwów Moskwy wobec obecności systemu obrony przeciwrakietowej w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, zwłaszcza w kontekście agresji Kremla na Ukrainę, prezes MDAA przypomniał, że Rosja zawsze protestowała przeciwko systemom obrony przeciwrakietowej USA i zawsze będzie to robić, aby utrzymać swoją przewagę.

W jego przekonaniu Rosja nigdy jednak nie będzie miała przewagi powietrznej w Europie nad NATO lub Stanami Zjednoczonymi i zawsze będzie musiała polegać na pociskach rakietowych, aby to zrównoważyć, tak jak robi to obecnie na Ukrainie.

Chciałbym również wspomnieć, że polska baza Aegis Ashore będzie automatycznie połączona z amerykańskimi okrętami obrony przeciwrakietowej z siedzibą w Hiszpanii, z których cztery są przydzielone do europejskiej misji BMD dotyczącej Iranu. Obecne oprogramowanie pozwala polskim Aegis Ashore na wystrzeliwanie rakiet przechwytujących z tych okrętów w trybie „Launch on Remote” na Bałtyku, Morzu Północnym, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym oraz na przechwytywanie z czujników tych okrętów w trybie „Engage on Remote”. Również amerykańskie okręty obrony przeciwrakietowej mogą robić to samo, korzystając z polskiej strony Aegis Ashore dla Engage on Remote i Launch on Remote” – akcentował Ellison.