Łukaszenko: postawiłem armię w stan pełnej gotowości

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że oglądanie wydarzeń związanych z buntem w Rosji były dla niego i dla jego obywateli „bolesne”. Stwierdził, że Białoruś i Rosja to „jedna ojczyzna” i w związku z sytuacją w Federacji Rosyjskiej wydał rozkaz doprowadzenia armii białoruskiej to pełnej gotowości bojowej

We wtorek rano miała miejsce uroczystość wręczenia najwyższym oficerom białoruskim pagonów generalskich w Pałacu Niepodległości w Mińsku. Całość wydarzenia została przeprowadzona przez głowę państwa.

Po części oficjalnej prezydent Białorusi wygłosił przemówienie dotyczące sytuacji:

„Od 30 lat przygotowywałem się do wojny. Dlatego dzisiaj żyjemy pod spokojnym niebem” - rozpoczął mowę.

Nasze pokolenie przechodzi próbę sił. Mamy misję ratowania świata, uratowanego przez życie milionów bohaterów, naszych ojców i dziadków. Oznacza to tylko jedno – musimy być silniejsi niż zagrożenie, które znów wisi jak cień nad naszą ziemią - powiedział Łukaszenka.

„Szczerze mówiąc, oglądanie wydarzeń, które miały miejsce na południu Rosji, było bolesne. Nie tylko dla mnie. Wielu naszych obywateli wzięło sobie je sobie do serca. Bo ojczyzna jest jedna (…) Wydałem rozkazy doprowadzenia armii do pełnej gotowości bojowej” - dodał.

Następnie stwierdził, że największym zagrożeniem dla Białorusi są kraje NATO i rzekomy brak chęci do negocjacji ze strony krajów Zachodu.

Zagrożenie nowym globalnym konfliktem nigdy nie było tak bliskie jak dzisiaj. Po raz kolejny próbują wysadzić nasz kraj, cały nasz region, aby zdezorientować ludzi. Narzucają własne zasady, ustanawiają własny porządek. Porządek, w którym ma nie być naszego kraju i narodu. Próbują nas wprowadzić w błąd co do prawdziwych planów i intencji kolektywnego Zachodu. Niestety, nasze próby rozwiązania sytuacji na drodze pokojowych negocjacji nazywa się tam teraz „imitacją dyplomatyczną”. Koszt tej „imitacji” to setki tysiące istnień ludzkich - powiedziała głowa państwa.

„Dzisiaj wyraźnie widzimy nową falę rozszerzenia NATO i bezprecedensowe nagromadzenie potencjału państw – członków sojuszu w regionie, także w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic” - zakończył wypowiedź.

Źródło: Telegram @pul_1 /$or