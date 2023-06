Marynarka Wojenna: Czy Polska jej w ogóle potrzebuje?

Dość często da się słyszeć głosy, że Polska Marynarki wojennej nie potrzebuje. Według wygłaszających te opinie wystarczyłaby zaawansowana obrona rakietowa polskiego wybrzeża - czy to prawda?

Nic bardziej mylnego - Marynarka Wojenna jest Polsce bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej!

O potrzebie wzmacniania naszego potencjału na morzu mówił w rozmowie z „Polską Zbrojną” prof. kmdr rez. Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej.

Jak wykazał Makowski dbałość o marynarkę jest domeną wszystkich państw z dostępem do morza - także historycznie:

Państwa z dostępem do morza zazwyczaj dbały o to, by siły zbrojne oprzeć na dwóch filarach: armii i flocie. Zaniedbanie spraw morskich mogło się okazać bardzo kosztowne. Rzeczpospolita przekonała się o tym w XVI wieku, po zakończeniu I wojny północnej. Faktycznie ją wygraliśmy, ale warunki pokoju w Szczecinie nie były dla nas tak korzystne, jak moglibyśmy oczekiwać. Polakom nie udało się na przykład doprowadzić do zamknięcia rosyjskiej żeglugi narewskiej. Mieliśmy sprawnych negocjatorów, ale brakowało argumentów na morzu. Polska korzystała wówczas z usług kaprów królewskich, podczas gdy Dania czy Szwecja miały już wówczas regularną flotę wojenną

A współcześnie? Oficer podaje przykład Ukrainy, która - choć toczy wojnę lądową - także musi uważać na swoje wybrzeże:

Ukraińcy mimo spektakularnych sukcesów, jak zatopienie krążownika „Moskwa”, nie są w stanie przerwać nałożonej przez Rosję blokady szlaków żeglugowych. Nie mogą tego zrobić, ponieważ nie mają marynarki wojennej z prawdziwego zdarzenia

Jak dodaje ekspert współcześnie trudno przyjąć by konflikt na Bałtyku rozgrywał się przy udziale tylko dwóch państw- w istocie po wstąpieniu do NATO Finlandii i z czasem Szwecji kwestia bezpieczeństwa Bałtyku stanie się niejako kwestią wewnętrzną Sojuszu. To nie oznacza jednak, że mamy prawo cedować kwestię bezpieczeństwa tego morza na sojuszników - to polska Marynarka Wojenna musi bronić tych wód - wód, które zawierają kluczową dla istienia naszego państwa infrastrukturę.

Pełna treść wywiadu na stronie „Polski Zbrojnej”

Polska Zbrojna/ as/

CZYTAJ:

Duka może zapłacić gigantyczną karę

Zostawcie Titan(ica)? Tak żerują na tragedii