Szewczak: rekordowe wyniki Orlenu przy spadku długów

Rekordowe wyniki Grupy Orlen za IV kw. i cały 2021 r. uzyskano przy zmniejszeniu o ok. 1 mld zł zadłużenia - podkreślił członek zarządu spółki ds. finansowych Janusz Szewczak. Zwrócił przy tym uwagę, że zysk operacyjny Grupy Orlen za zeszły rok przekroczył 14 mld zł, a wynik netto 10 mld zł

Jak ocenił członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych, zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy Orlen za miniony rok na poziomie 14,2 mld zł „to jest coś naprawdę zauważalnego już nie tylko w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, ale pewno również pośród tych najlepszych koncernów petrochemicznych w Europie”.

Szewczak, wyliczając, iż zysk netto Grupy Orlen za 2021 r. wyniósł 10,2 mld zł - przy czym tylko w czwartym kwartale minionego roku osiągnął poziom 3,2 mld zł - podkreślił, że „przez trzy miesiące zeszłego roku PKN Orlen osiągnął wynik netto wyższy, niż osiągał przez osiem lat za czasów rządów PO-PSL”.

W trzy miesiące zarobiliśmy więcej niż inni przez osiem lat. To już naprawdę o czymś mówi. To nie jest szczęście wyłącznie, nie jest to kwestia wyłącznie dobrego makro w petrochemii czy marż, ale na pewno w ogromnej mierze kwestia dobrego zarządzania, strategicznych, trafnych decyzji i odwagi w tych decyzjach - oświadczył Szewczak.