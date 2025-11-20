Zamiast Polaków zatrudnią imigrantów? Strajk generalny!

W zakładach Valeo w Chrzanowie, Trzebini i Mysłowicach rozpoczął się bezterminowy strajk generalny, w którym uczestniczy około 300 pracowników. Załoga na produkcji odeszła od maszyn, a jak słyszymy od przedstawicieli związków, firma na ich miejsce ściągnęła pracowników biurowych – donosi portal wPolsce24.tv

Wcześniej - jak opowiada Katarzyna Jamróz z Sierpnia ‘80 - stronę społeczną poinformowano, że w tym roku postulatów załogi nie uda się spełnić, a na miejsce pracowników z Polski firma będzie ściągać pracowników z Azji i Afryki. - relacjonuje Artur Ceyrowski, redaktor naczelny portalu wPolsce24.tv.

Strajk w Valeo trwa na wszystkich trzech zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej. Protest jest eskalacją sporu zbiorowego trwającego od miesięcy i poprzedziły go m.in. dwugodzinne strajki ostrzegawcze oraz blokady dróg. Związkowcy z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień ‘80 zapowiadają, że protest potrwa aż do osiągnięcia porozumienia z zarządem firmy Valeo.

Czyżby na pełnej petardzie wracały lata 90-te? - pyta redaktor Artur Ceyrowski.

