Listopadowa ściema – Polacy jasno o handlowym szczycie

71,9 proc. respondentów oceniło, że w sklepach dochodzi do sytuacji, kiedy ceny produktów lub usług są podnoszone przed Black Friday, aby przeceny sprawiały wrażenie bardziej atrakcyjnych - wynika z raportu UCE Research i Shopfully Poland. 84 proc. wskazało, że zawsze sprawdza, czy promocja jest opłacalna.

Jak wynika z raportu, 26,9 proc. respondentów stwierdziło, że wiele razy zauważyli podnoszenie cen przed Black Friday, 23 proc. wskazało, że spotyka się z tą praktyką często, natomiast 22 proc. podało, że zetknęło się z tym kilka razy. W sumie więc 71,9 proc. konsumentów zauważa w sklepach sytuacje, kiedy cena produktu lub usługi jest przed Black Friday podnoszona, aby po obniżce „promocja” wyglądała atrakcyjniej.

Manipulacje cenowe i pułapki promocyjne - poważny sygnał ostrzegawczy

W ocenie Roberta Biegaja z Shopfully Poland wyniki wyraźnie pokazują, że Polacy są coraz bardziej świadomymi klientami, których coraz trudniej oszukać manipulacjami cenowymi.

„Polscy klienci nie dają się nabrać na marketingowe sztuczki i pułapki promocyjne. Przy tym wyniki nie powinny zaskakiwać, bo już od kilku lat w mediach mówi się o tzw. fałszywych promocjach. Niepokojące jest natomiast to, że tak wielu spotyka się z takimi praktykami” – wskazał Biegaj.

Ekspert zauważył, że coraz częstsze doniesienia o takich marketingowych nadużyciach może doprowadzić do spadku zainteresowania Black Friday. „Część klientów może rezygnować z robienia tego dnia zakupów, inni korzystać będą tylko z promocji urządzanych przez sklepy prowadzące wiarygodną politykę cenową. To poważny sygnał ostrzegawczy dla branży handlowej” – stwierdził.

Polacy są oszczędni i mają ograniczone zaufanie do handlowców

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że tylko 4,6 proc. ankietowanych wskazało, że nie zauważyło zjawiska fałszywych promocji. W ocenie ekspertów, to grupa konsumentów, którzy nie obserwują na bieżąco rynku.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika też, że 84 proc. kupujących każdorazowo sprawdza, czy dana promocja jest prawdziwa i opłacalna. W opinii ekspertów UCE Research to bardzo wysoki wskaźnik, który świadczy nie tylko o tym, że Polacy są oszczędni, ale również pokazuje, że mają ograniczone zaufanie do handlowców.

„Klienci coraz częściej korzystają z porównywarek cenowych, aplikacji mobilnych i zapoznają się z historią zmian cen. Dla handlu oznacza to konieczność rzetelnej komunikacji. Stosowanie fałszywych promocji to krótkowzroczna polityka, która prowadzi do poderwania zaufania do sklepu czy marki” – wskazano raporcie.

Odsetek respondentów, którzy wskazali, że nigdy nie weryfikowali zmian cen wyniósł 14 proc., z kolei 2 proc. badanych nie pamiętało, czy to robiło.

Raport „Polacy na kursie Black Friday. Edycja 2025” powstał na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez UCE Research i Shopfully Poland w dniach 06-08 listopada br. na próbie 1007 Polaków w wieku 18-80 lat.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Różnica.Tyle zarabiają Polacy w kolejnych województwach

Mocne strony własnej waluty

Demolka! Od 1 lutego skokowy wzrost opłat na drogach

»»Konferencja prezesa NBP prof. Adam Glapińskiego o prognozach dla polskiej gospodarki – oglądaj w telewizji wPolsce24