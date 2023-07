"Reset": Lech Kaczyński walczył o Ukrainę! A Tusk?

W programie „Reset” TVP Info ujawniono notatkę szefa departamentu polityki wschodniej MSZ Jarosława Bratkiewicza z 2008 roku, poświęconą polityce Polski wobec Rosji i Ukrainy.

W dokumencie zatytułowanym „Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy” Bratkiewicz ocenia, że Rosja będzie się powstrzymywała w swoich agresywnych, imperialnych zamiarach, dlatego że jej strategicznym celem jest trwałość sojuszu taktycznego i pragmatycznego z Zachodem.

„Ożywiony dialog z Rosją stanowi samorzutną wartość polityczną dla Polski. Nie tylko bowiem czyni on bezzasadnymi jakiekolwiek zarzuty o +polską rusofobię+, ale i umacnia Polskę w roli głównego w rodzinie zachodniej znawcy i interpretatora Rosji. Obecną Polskę z jej potencjałem, mocno zakotwiczoną w UE i NATO, stać na ambitną politykę wobec Rosji” - pisze autor notatki.

Bratkiewicz w notatce z 2008 r. wskazuje ponadto, że perspektywa członkostwa Ukrainy w UE i NATO nie rysuje się zbyt dobrze. Podkreśla, że refleksja nad stosunkami polsko-ukraińskimi powinna uwzględniać fakt, że w ciągu najbliższych lat domaganie się przez Polskę szybkiego członkostwa w UE i NATO dla Ukrainy „nie pociągać będzie żadnych skutków sprawczych, a w rezultacie ukazywać (w oczach Ukraińców, ale także Europejczyków) jałowość i bezskuteczność naszych usiłowań”.

Podkreśla, że przyciąganie Ukrainy do instytucji świata zachodniego, uwieńczone jej przyszłym członkostwem w UE i NATO, przyczynia się do rozmontowywania strefy poradzieckiej i tym samym do ostatecznej deimperializacji Rosji. „Należy jednak pamiętać, że przy wszystkich postępach modernizacji i demokratyzacji na Ukrainie, kraj ten jednak reformuje się według wzorców nadal odmiennych od polskiego i środkowoeuropejskiego modelu transformacji” - pisze Bratkiewicz i wskazuje m.in. na istnienie oligarchicznych koterii czy korupcji.

Według autorów programu „Reset”, notatka Bratkiewicza miała stać się oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu na szczyt NATO w Bukareszcie.

W programie ujawniono również, że prezydent Lech Kaczyński przed szczytem NATO w 2008 r. zwrócił się do MSZ o pilne przesłanie do przywódców państw NATO jego listu z apelem o przyjęcie Ukrainy i Gruzji do Sojuszu. W programie podano, że w archiwum MSZ na dokumencie zachowała się żółta kartka z napisem: „Po rozmowie z MRS (ministrem Radosławem Sikorskim) ten dokument ma leżeć w naszej szafie panc. do poniedziałku i czekać na dalsze dyspozycje MRS”.

PAP/ as/