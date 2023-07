Zamrożone ceny prądu w 2023 r. Szykują się zmiany

W III kw. 2023 r. rząd chce przyjąć projekt nowelizacji ustawy, która przewiduje m.in. podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej znalazły się także zapisy o obniżeniu maksymalnej ceny prądu dla samorządów i małych firm.

Jak czytamy w propozycji zmiany ustawy „proponowana regulacja obejmuje również (…) stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej”.

„Jej celem jest objęcie szerszym wsparciem odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny. Dodatkowo, zmiana przewiduje obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej” - czytamy.

Resort klimatu i środowiska, który jest autorem projektu, uzasadnia, że jego celem jest m.in. „dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców (…). Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r.”

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku do progu zużycia 2 000 kWh energii. Jeżeli jednak w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia jest wyższy i wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh. W takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 roku oświadczenia, potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu. Należy pamiętać, że rolnicy muszą dostarczyć także kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a duże rodziny - kopię Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami mikro-, małe i średnie firmy mogą płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh netto (cena nie zawiera podatku VAT oraz akcyzy doliczanych na fakturach za zakup energii elektrycznej) przez co najmniej 13 miesięcy – od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy w 2023 roku zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10 proc. (w porównaniu do średniego rocznego zużycia energii elektrycznej od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku), będą mogli otrzymać dodatkowy upust do ceny energii elektrycznej. Wielkość tego upustu wyniesie 10 proc. wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok i zostanie uwzględniona przez dostawcę energii elektrycznej w 2024 roku.

rb