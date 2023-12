Błaszczak o projekcie koalicji ws. cen energii: Cyniczna gra

Odrzucony przez sejmową większość projekt PiS zakładał obniżenie cen energii przez cały 2024 r., a procedowany dalej projekt „koalicji chaosu” przewiduje obniżkę cen energii jedynie do końca czerwca; to cyniczna gra pod wybory samorządowe i do europarlamentu; wstydu nie macie - podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, autorstwa posłów KO i Polski 2050-TD, mającego na celu wsparcie odbiorców prądu, gazu i ciepła, a także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Posłowie w głosowaniu opowiedzieli się za kontynuowaniem prac nad projektem poselskim; projekt rządowy został odrzucony.

Do decyzji Sejmu odniósł się w środę na platformie X minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. „Odrzucony przez większość sejmową projekt Prawa i Sprawiedliwości zakładał obniżenie cen energii przez cały 2024. Procedowany dalej projekt koalicji chaosu przewiduje obniżkę jedynie do końca czerwca” - napisał na platformie X.

„To cyniczna gra pod wybory samorządowe i do europarlamentu. Wstydu nie macie!” - napisał Błaszczak.

28 listopada br. grupa posłów Polski 2050-TD i KO wniosła do Sejmu projekt nowelizacji, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. W poselskim projekcie zapisano, że koszt działań osłonowych wyniesie 16,5 mld zł przez pół roku. Projekt zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cenę maksymalną, płacić ją mają także samorządy i podmioty użyteczności publicznej. Projekt utrzymuje rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła.

Jako źródło finansowania wskazano Fundusz COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami.

Odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu projekt rządu Mateusza Morawieckiego zakładał przedłużenie na cały 2024 r. obecnych rozwiązań kosztem ok. 31 mld zł.

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych mają zająć się poselskim projektem jeszcze w środę.

PAP/kp