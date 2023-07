Ranking WTA: Topnieje przewaga Świątek

Iga Świątek utrzymała pozycję liderki w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek, mimo że w wielkoszlemowym Wimbledonie odpadła w ćwierćfinale

Białorusinka Aryna Sabalenka dzięki awansowi do półfinału tej imprezy zmniejszyła stratę do Polki do 470 punktów.

Polska liderka zestawienia WTA w tegorocznej edycji Wimbledonu zanotowała najlepszy wynik w karierze, docierając do ćwierćfinału. To jej wystarczyło, by utrzymać pierwsze miejsce w światowym zestawieniu, chociaż pomogła jej w tym Tunezyjka Ons Jabeur, która wyeliminowała w półfinale tej imprezy Sabalenkę. Gdyby to Białorusinka awansowała do finału, zostałaby nową liderką rankingu.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego jest pierwsza na liście WTA od 4 kwietnia 2022.

W czołowej „10” doszło do dwóch zmian na pozycjach. Czeszka Petra Kvitova zamieniła się miejscami z Greczynką Marią Sakkari, natomiast duży awans zanotowała triumfatorka Wimbledonu Czeszka Marketa Vondrousova, która „skoczyła” z 42. pozycji na 10.

Fręch, która na londyńskich kortach odpadła w pierwszej rundzie, a także Linette, która zakończyła udział w ostatnim turnieju wielkoszlemowym na trzeciej rundzie, zanotowały spadek w zestawieniu.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek wciąż zajmuje drugie miejsce; wyprzedza ją tylko Sabalenka, różnica między nimi wzrosła do 770 pkt.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 17 lipca:

(1) Iga Świątek (Polska) 9315 pkt (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8845 (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5465 (4) Jessica Pegula (USA) 5395 (5) Caroline Garcia (Francja) 4865 (6) Ons Jabeur (Tunezja) 4846 (7) Cori Gauff (USA) 3390 (9) Petra Kvitova (Czechy) 3341 (8) Maria Sakkari (Grecja) 3310 (42) Marketa Vondrousova (Czechy) 3106

… 25. (24) Magda Linette (Polska) 1835

(70) Magdalena Fręch (Polska) 839

252.(277) Katarzyna Kawa (Polska) 280

283.(276) Weronika Falkowska (Polska) 236

330.(334) Maja Chwalińska (Polska) 183

Czołówka rankingu WTA Race - stan na 17 lipca

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 6455 pkt

2. Iga Świątek (Polska) 5685

3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4891

4. Jessica Pegula (USA) 2975

5. Marketa Vondrousova (Czechy) 2936

6. Ons Jabeur (Tunezja) 2781

7. Petra Kvitova (Czechy) 2355

8. Karolina Muchova (Czechy) 2150

9. Cori Gauff (USA) 2115

10. Belinda Bencic (Szwajcaria) 2040 … 23. Magda Linette (Polska) 1472

Magdalena Fręch (Polska) 551

PAP/KG