"Na pewno będziemy twardzi" - premier o ochronie rynku zboża

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej jak zerwanie przez Rosję umowy zbożowej może wpłynąć na Polskę, w tym import ukraińskich zbóż i innych produktów rolnych

„My będziemy na pewno bardzo twardzi, jeśli chodzi o ochronę polskiego rynku, to mogę powiedzieć już dzisiaj” - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że zwraca uwagę Komisji Europejskiej od dłuższego czasu na konieczność budowy infrastruktury koniecznej do wywozu ukraińskiego zboża.

My zrobiliśmy, co w naszej mocy i jeśli chodzi o tranzyt (to) będziemy tutaj pomagali UE, pomagali w rozładowaniu tego wielkiego problemu ogólnoświatowego, bo jest to próba wywołania głodu przez Rosję - mówił premier.

Jednak stoimy jednocześnie na stanowisku, że w najmniejszym stopniu nie może to doprowadzić do dalszej destabilizacji polskich wyników rolnych. Jest to zadanie dla KE, dla administracji amerykańskiej - wypracowanie odpowiednich mechanizmów eksportu ukraińskiego zboża. My możemy odegrać konstruktywną rolę, a nie będziemy na pewno zmuszeni do tego, żeby otworzyć nasz rynek wbrew interesom polskiego rolnika - podkreślił Morawiecki.