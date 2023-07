Premier: bogate Pomorze, to bogata Polska

Gospodarność, przedsiębiorczość, a zarazem wierność tradycjom, lokalnej kulturze i tradycyjnym polskim wartościom - tak widzę Kaszuby i Kociewie. Bogate Pomorze, to bogata Polska - powiedział do uczestników Kaszubsko-Kociewskiego Kongresu Samorządowego w Wejherowie Mateusz Morawiecki

Pierwszy Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy – „Rozwój Pomorza”, z udziałem przedstawiciele rządu, samorządu i biznesu, odbywa się w Wejherowie. Wystąpienie premiera Morawieckiego zostało wyemitowane w sobotę w trakcie inauguracji wydarzenia.

Jestem przekonany, że właśnie to piękne i unikalne połączenie cech pozwala Kaszubom i Kociewiakom i wszystkim mieszkańcom Pomorza odważnie patrzeć w przyszłość i budować sukcesy regionu. Jak to się mówi - sięgać po swoje - mówił premier.

Zwracając się do uczestników Kongresu, podkreślił, że te same cechy „decydują o sile pomorskich samorządów: dają odwagę i chęć brania odpowiedzialności za własne sprawy, za rodzinę, za sąsiadów, za lokalną społeczność, za swoją małą ojczyznę”.

Zaznaczył, że jest to podstawa samorządności. „Wśród tutejszych samorządowców cenię jednak coś jeszcze: otwartość i umiejętność współpracy z administracją rządową, z organizacjami społecznymi, instytucjami polskimi i unijnymi” - ocenił.

Według niego, jest to cenne, ponieważ pozwala osiągać większe cele. „Tak rozumiem ideę samorządności, jako część idei odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Taką politykę realizujemy odkąd otrzymaliśmy mandat do rządzenia w Polsce” - stwierdził premier Morawiecki.

Jego zdaniem „przez długi czas wyciągnięta ręka niektórych samorządów była ignorowana albo odtrącana”. „Model rozwoju obowiązujący przez lata transformacji podzielił nasz kraj. Wraz z rosnącymi nierównościami rosła także nieufność między samorządami i administracją centralną. Zamiast współpracować i osiągać kolejne cele mieliśmy festiwal pretensji i niezrozumienia. Niestety są miejsca, w których ten stan trwa do tej pory” - mówił.

Premier podkreślił, że odbudowa zaufania to jedno z najważniejszych zadań jakie postawił przed sobą, ministrami, wojewodami i urzędnikami administracji rządowej. „Brak zaufania to przepaść, której zasypanie może potrwać jeszcze wiele lat. Jednak wierzę, i coraz częściej widzę na własne oczy, że polityka wspierania inwestycji lokalnych którą prowadzimy przełamuje lody” - stwierdził.

W swoim wystąpieniu premier podał jakie środki zostały przekazane samorządom.

To m.in. pięć edycji rządowego programu inwestycji strategicznych i około 100 mld zł na inwestycje samorządowe. To rządowy fundusz inwestycji lokalnych, z których do gmin i powiatów trafiło ponad 13 mld złotych. To 2,6 mld złotych z rządowego funduszu rozwoju dróg na remonty i poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych w tym roku. To dodatkowe prawie 14 mld zł na wsparcie samorządów w kryzysowym 2022 roku - wymienił.