Premier w Święto Policji: dziękuję za waszą ofiarną służbę

Z okazji Święta Policji premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji

Jego najdobitniejszym wyrazem okazały się męstwo i patriotyzm, jakimi polscy policjanci wykazali się w chwili największej próby, biorąc udział w obronie Warszawy, uczestnicząc w tworzeniu struktur Polskiego Państwa Podziemnego, czy wałcząc w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Wielu spośród funkcjonariuszy Policji Państwowej wraz z oficerami innych formacji straciło życie w sowieckiej niewód. Ich służba, ofiarna aż do końca, nawet za cenę najwyższą, po dziś dzień stanowi niedościgniony wzór patriotycznej postawy - podkreślił.

104 lata temu Sejm uchwalił ustawę powołującą do życia Policję Państwową - instytucję stanowiącą jeden z filarów niepodległej Rzeczpospolitej. W trudnych czasach kształtowania się polskiej państwowości nowo powołana formacja, wyszkolona i zorganizowana na wzór wojskowy, była odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Służbie w jej strukturach towarzyszył niezwykły etos - napisał w liście premier.

W ocenie premiera obecne czasy nie stawiają nas w obliczu okoliczności tak tragicznych, jednak „niosą swoje trudne wyzwania, a służba w policji niezmiennie wymaga od funkcjonariuszy gotowości, by strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet za cenę życia”.

Wymaga szerokiej wiedzy i kompetencji, sprawności intelektualnej i fizycznej oraz wytrzymałości psychicznej, koniecznych w konfrontacji z wyzwaniami i zagrożeniami, stale obecnymi w ich pracy. To służba trudna, zapewniająca jednak Polakom bezpieczeństwo tak w życiu codziennym, jaki sytuacjach kryzysowych - zaznaczył.

Rozumiejąc wagę i znaczenie, jak w budowaniu tego bezpieczeństwa odgrywa dostępność policyjnej ochrony, konsekwentnie przywracamy, więc i tworzymy posterunki policji w mniejszych miejscowościach. Dbając o to, by również służba funkcjonariuszy była bezpieczna i nowoczesna przeznaczyliśmy dla Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej — w ramach nowego programu Modernizacji Służb Mundurowych — ponad 10 mld złotych. Wyraz uznania dla pracy doświadczonych funkcjonariuszy stanowi natomiast nowe świadczenie dla policjantów posiadających co najmniej 15-letni staż służby - podkreślił szef rządu.