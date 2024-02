Donald Tusk: To dla Polski być albo nie być

Dla Polski skuteczna ochrona granicy z Rosją i Białorusią to nie jest kwestia polityki migracyjnej, ale to być albo nie być - podkreślił w środę premier Donald Tusk, po spotkaniu z szefem rządu Norwegii Jonasem Gahr Store.

Szefowie rządów Polski i Norwegii na briefingu prasowym odnieśli się do sytuacji na granicach tych krajów z Rosją; zapowiedzieli, że o bezpieczeństwie tych granic będą jeszcze rozmawiać w drugiej części ich spotkania.

Szef polskiego rządu powtórzył wcześniejszą deklarację, że poszukuje rozwiązań, które pozwolą „skutecznie odpowiedzieć na agresję migracyjną organizowaną przez Moskwę i przez Mińsk” z zachowaniem zasad humanitaryzmu. Jak dodał, ci, którzy usiłują przekroczyć granice, to ofiary Putina i Łukaszenki.

Dla Norwegii może jeszcze w tej chwili nie, ale dla Polski skuteczna ochrona granicy z Rosją i z Białorusią to nie jest kwestia polityki migracyjnej. To jest +to be, or not to be+ dla państwa polskiego. Dlatego każde doświadczenie będzie dla nas bardzo cenne, i wymiana doświadczeń z Norwegią” - podsumował Tusk.