LINK4 i Papaya New Directors zwracają uwagę na ważny problem depresji wśród dzieci

Ubezpieczyciel po raz czwarty jest partnerem konkursu. W ramach inicjatywy wybrany przez LINK 4 i Papaya New Directors twórca zmierzył się z bardzo ważnym społecznie tematem. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują bowiem, że z roku na rok rośnie liczba dzieci i młodych osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe. Dlatego tak ważne jest uświadamianie dorosłych i zwrócenie uwagi na ten często ukryty problem, również poprzez środki artystycznego wyrazu.

Bardzo cenimy ogromną wrażliwość, odwagę i nieszablonowe podejście młodych twórców i twórczyń. W tegorocznej edycji konkursu temat jest szczególnie ważny, bo dotyczy dzieci i młodzieży. Wymaga też szczególnego podejścia do bohaterów i dużej empatii ze strony reżysera, który wykonał ogromną pracę pod okiem doświadczonych filmowców – podkreśla Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

W ramach współpracy powstał film w formie zbliżonej do dokumentu. Reżyserem jest Łukasz Ruciński, a motyw przewodni to pytanie, co depresja odebrała w życiu każdemu z bohaterek i bohaterów.

Siłą tego filmu są prawdziwe historie opowiedziane przez młodych ludzi, którzy sami zmagali się z depresją – mówi Joanna Talaśka, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej w LINK4.

„Resztki” to prawdziwe wywiady z nastolatkami chorymi na depresję, a środkiem artystycznego wyrazu reżysera jest pokazanie ich problemów poprzez przedmioty. Tytuł bezpośrednio zwraca uwagę, że cierpiąc na depresję pozostają resztki - z zainteresowań, z pasji, z dawnego życia. Głównym celem jest skłonienie rodziców do większej uważności.

Choć to nasza kolejna współpraca, tegoroczne partnerstwo z LINK4 jest dla nas wyjątkowo ważne. Dzięki niemu mogliśmy wspólnie z Łukaszem przekazać, jak ważne jest, żeby dostrzegać niepokojące sygnały, które mogą być oznaką problemów dziecka czy nastolatka. To właśnie dzięki takim kampaniom konkurs Papaya New Directors najlepiej realizuje swoją misję – mówi Magdalena Ignatowicz, Head of Concept Development w Papaya Films.

LINK4 to firma działająca na polskim rynku od 20 lat, która oferuje ubezpieczenia samochodu, mieszkania i podróży, a także ubezpieczenia dla dzieci i rodziców LINK4 Mama i Tata.

Cała tegoroczna edycja konkursu Papaya New Directors jest poświęcona ważnym i aktualnym problemom społecznym. Filmy mają głęboko poruszać oraz prowokować do refleksji i reakcji.