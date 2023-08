Kaczyński w "Sieci": Tusk wyprzeda wszystko

Lider Zjednoczonej Prawicy w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” ostrzega, że ewentualny powrót Tuska do władzy oznaczać będzie wyprzedaż wszystkiego

Tusk chciał wyprzedać wszystko, i gdybyśmy go nie zatrzymali w 2015 r., zrobiłby to. Sprzedawał na potęgę, co roku wpisywał do budżetu grube miliardy z tego źródła, w sumie wyprzedał majątek za 56 mld zł — mówi Jarosław Kaczyński, wicepremier, prezes PiS. Tusk, jeśli wróci do władzy, wyprzeda wszystko. Tego zażądają od niego ci, którzy go tutaj wysłali. On jest przecież politycznie bardzo zadłużony. Za te wszystkie rezolucje przeciwko Polsce, za całą tę fałszywą nagonkę na nasz kraj zapłaci firmami, naszym majątkiem, interesami — podkreśla.

Kaczyński zgodził się ze stwierdzeniem, że powrót Tuska jest próbą przerwania polskiego marszu ku normalności, dobrobytowi, bezpieczeństwu.

Minęło dziewięć lat od ucieczki z Polski i dziś Tusk musi spłacić długi zaciągnięte u brukselskich i berlińskich sponsorów, którzy sterowali jego karierą i dzięki którym utrzymał się na powierzchni. On jest ich inwestycją: Tusk został wybrany do wykonywania brudnych zadań przez swoich sponsorów, ponieważ jest sprawdzonym w praktyce – powiem to wprost – zdrajcą i można mu zaufać, że znów wyprzeda Polskę bez żadnych wyrzutów sumienia. Tusk jest dziś zwykłą marionetką brukselskiej biurokracji i niemieckich planów imperialnych. Jeśli znów zostanie premierem, będzie reprezentował interesy Brukseli i Berlina, a zwykli Polacy będą cierpieć - zaznaczył.

Prezes PiS podkreślił, że stawka nadchodzących wyborów jest ogromna.

Tusk wyprzeda Polskę, a wtedy jako naród staniemy się nędzarzami, skazanymi na pracę za grosze albo na emigrację. Nie będziemy mieli nic, bo kapitał prywatny w Polsce jest za słaby i ma często zbyt egoistyczne nawyki, by nas poprowadzić ku sukcesowi. Często wyrasta też z brudnej transformacji, a to oznacza, że nie myśli o dobru wspólnym tak, jak powinien. Ale – chcę też mocno podkreślić – jest też w Polsce bardzo wielu uczciwych przedsiębiorców, ciężko pracujących dla naszego kraju, z których Polska może być dumna. Wracając do prywatyzacji: jestem też pewien, że na wyprzedaży najcenniejszych firm się nie skończy. Platforma od dawna krąży niczym sęp wokół polskich lasów. Wiemy z wycieku WikiLeaks, że Komorowski obiecywał spłatę roszczeń żydowskich z pieniędzy ze sprzedaży lasów. Platforma kombinowała wokół różnych ustaw w tej sprawie. A teraz polskie lasy chce przejęć Bruksela. Tusk został tu wysłany, by im to ułatwić - powiedział.

Sieci/KG