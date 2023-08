Sankcje na Rosję? Mają nowy hub handlowy

Kirgistan w ostatnich miesiącach stał się nie tylko punktem przerzutu dla Rosji, ale i nowym hubem handlowym

Nowy hub handlowy

Ekonomiści i użytkownicy w mediach społecznościowych zwrócili uwagę na dane, które jasno wskazują - wzrósł eksport do Kirgistanu w ostatnich miesiącach. Szczególnie w porównaniu jeszcze do okresu sprzed wojny na Ukrainie. I to mowa między innymi o takich kierunkach, jak Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Są już pierwsze sankcje

Kirgistan stał się z kolei siedzibą wielu firm, które stanowią ważny punkt przerzutu elektroniki i innych zakazanych towarów do Rosji. Dane wskazują, że w 2022 ilość dóbr eksportowanych z Kirgistanu do Rosji wzrosła o 250 proc., a na liście towarów znalazły się nieobecne wcześniej przedmioty, takie jak celowniki do karabinów.

Dla przypomnienia - w lipcu Amerykanie ogłosili restrykcje również przeciwko sieci podmiotów z Kirgistanu, które miały stanowić kluczową ścieżkę dla omijania obecnych sankcji i kontroli eksportu. Nie jest wykluczone, że dojdą kolejne sankcje.

Warto podkreślić, że Kirgistan należy do Unii Euroazjatyckiej - struktury na kształt Unii Europejskiej z Rosją, Armenią, Kazachstanem, Kirgistanem i Białorusią.

