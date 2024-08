Nowy odcinek A2! Ta autostrada ma już 500 km długości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła dziś kierowcom kolejne 8,5 km autostrady A2, od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do węzła Groszki. To już drugi z trzech odcinków trasy pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami.Całą trasą, o łącznej długości 37,5 km, pojedziemy wiosną przyszłego roku.

Odcinek Kałuszyn – Groszki, o długości 12,1 km, zrealizowała firma Intercor. Koszt inwestycji to ponad 500 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS) wyniosło łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie, omijając Kałuszyn i wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. W ramach inwestycji powstał węzeł Groszki, most w ciągu autostrady zintegrowany z przejściem dla zwierząt, dziewięć wiaduktów nad autostradą oraz 24 przejścia dla zwierząt.

Oddany do ruchu odcinek A2 / autor: materiały prasowe GDDKiA

Jak zorganizowany jest ruch

Jadąc autostradą A2 na wschód od Warszawy, dotrzemy do węzła Groszki, gdzie zjedziemy na obecną DK2. Przed Siedlcami znów można wjechać na odcinek autostrady stanowiący część obwodnicy tego miasta pomiędzy węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe. W budowie jest środkowy odcinek, Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, który GDDKiA planuje udostępnić kierowcom wiosną przyszłego roku i wtedy zakończy się budowa całej trasy od Kałuszyna do Siedlec.

Odcinek Kałuszyn – Groszki to kolejny krok do ukończenia całego odcinka autostrady A2 Warszawa – Siedlce. Cieszę się, że w niecały miesiąc po oddaniu części obwodnicy Siedlec, dziś otwieramy kolejny odcinek tej trasy. UE od lat konsekwentnie wspiera budowę tej autostrady. Wszystkie jej odcinki, nie wyłączając pierwszego oddanego w 2012 (obwodnica Mińska Mazowieckiego), zbudowano przy wsparciu Funduszy UE – podkreśla Angela Martinez-Sarasola – kierownik polskiego wydziału DG REGIO.

A2 do Białej Podlaskiej i granicy Polski

W realizacji są kolejne cztery odcinki autostrady do Białej Podlaskiej o łącznej długości ponad 65 km, które maja być oddane do ruchu w 2026 r. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na z pozostałych trzech.

W przygotowaniu jest przedłużenie A2 do granicy z Białorusią o łącznej długości 32 km. Na dwa odcinki, od Białej Podlaskiej do Dobrynia (25,5 km), w IV kw. br. uzyskamy decyzję ZRID, co pozwoli ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców. Na ostatni fragment trasy, od Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie decyzji ZRID jest zawieszone. Kontynuacja jest uzależniona od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią.

Mapa drogowa wschodniej części A2 / autor: materiały prasowe GDDKiA

Łączy zachód ze wschodem

Oddany dziś odcinek jest elementem dłuższego ciągu autostrady A2, która docelowo będzie miała ok. 620 km długości, a uwzględniając przebieg przez Warszawę w standardzie drogi ekspresowej ok. 655 km. W ruchu krajowym połączy tereny na wschód od Warszawy, leżące wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 2, z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce, zwiększając konkurencyjność regionu. Skrzyżuje się też z budowaną wzdłuż wschodniej granicy kraju drogą ekspresową S19, stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, od granicy z Litwą przez Białystok, Lublin, Rzeszów do granicy ze Słowacją.

Autostrada A2 na całym swym docelowym przebiegu przez Polskę, od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, zaliczana jest do sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne - Bałtyk. Ma zapewnić wysoki komfort ruchu pojazdów, zwiększyć dostępność do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawić jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych.

materiały prasowe GDDKiA, oprac. Sek

