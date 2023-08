Gaz i ropa nadal tanieją

Gaz ziemny w hubie TTF w kontraktach wrześniowych staniał do 34,60 euro za MWh. Baryłka ropy Brent w poniedziałek po południu staniała do 86,14 dol., WTI do 82,58 dol.

Gaz

W poniedziałek ok. godz. 17.25 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień staniał o 1,98 proc., do 34,60 euro za MWh, a w kontraktach na październik o 0,02 proc., do 39,19 euro za MWh.

W poniedziałek ok. godz. 9.20 gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na wrzesień kosztował 36,9 euro za MWh, a na październik 41,39 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Ropa

W poniedziałek ok. godz. 17.10 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 0,77 proc., do 86,14 dol. Także mniej trzeba było zapłacić za amerykańską ropę WTI na giełdzie w Nowym Jorku, której cena spadła o 0,73 proc., do 82,58 dol. za baryłkę.

W poniedziałek rano baryłka ropy Brent była wyceniana na 85,93 dol., a amerykańskiej WTI 82,33 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.