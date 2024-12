Eksport w stagnacji. Ujemny wynik na rachunku bieżącym

Eksport towarów z Polski wzrósł o 1,12 proc. r/r do 80 599 mln euro w III kw. 2024 r., zaś import wzrósł o 6,89 proc. r/r do 84 843 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski. Na rachunku obrotów bieżących zanotowano deficyt w wysokości 4 277 mln euro w III kw. 2024 r. wobec 501 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 914 mln euro nadwyżki w III kw. poprzedniego roku, podał też NBP.

„W III kwartale 2024 r. kontynuowana była spadkowa tendencja eksportu towarów. Jego wartość obniżyła się do 345,7 mld zł, była więc o 3,7 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. Na spadek wartości eksportu złożyło się obniżenie się cen transakcyjnych o 1,9 proc. r/r oraz zmniejszenie wolumenu o 1,0 proc. r/r. III kwartał 2024 r. był już szóstym kiedy nastąpił realny spadek eksportu” - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Niekorzystny wpływ na realną dynamikę eksportu miał zarówno niski popyt w Unii Europejskiej oraz obniżona aktywność sektora eksportowego w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi. Dodatkowo w krajach UE nastąpił wzrost importu z krajów pozaeuropejskich, głównie z Chin.

„W porównaniu z rokiem poprzednim praktycznie nie zmieniła się wartość eksportu produktów rolnych oraz towarów konsumpcyjnych. W pozostałych kategoriach nastąpił dalszy spadek sprzedaży zagranicznej. Podobnie, jak w II kwartale 2024 r. najsilniej zmniejszyła się wartość eksportu środków transportu, na co złożyły się przede wszystkim głębokie spadki eksportu akumulatorów elektrycznych oraz samochodów osobowych. Silniejszy spadek eksportu do Niemiec niż pozostałych krajów wpłynął na zmniejszenie się udziału zachodniego sąsiada w eksporcie ogółem” - czytamy dalej.

Po pięciu kolejnych kwartałach spadków, w III kwartale 2024 r. nastąpił niewielki wzrost wartości importu. Wartość importowanych towarów wyniosła w tym okresie 363,5 mld zł, była więc o 1,8 proc. wyższa w porównaniu z III kwartałem 2023 r. Nadal jednak pozostawała wyraźnie poniżej poziomu z 2022 r. Wzrost wartości importu wynikał ze zwiększenia wolumenu. W tym okresie import wyrażony w cenach stałych zwiększył się o 4,0 proc. r/r. Jednocześnie utrzymała się spadkowa tendencja wskaźników cen importu, które obniżyły się o 2,4 proc. r/r. Wzrost wartości importu nastąpił w dwóch spośród sześciu głównych kategorii – towarach konsumpcyjnych oraz produktach rolnych. Szczególnie duży był wzrost importu towarów trwałego użytku, w tym urządzeń AGD.

Na rachunku obrotów bieżących było 4 277 mln euro deficytu w III kw. 2024 r.

Na rachunku obrotów bieżących zanotowano deficyt w wysokości 4 277 mln euro w III kw. 2024 r. wobec 501 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 914 mln euro nadwyżki w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski.

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2024 r. ujemne i wyniosło 18 329 mln zł.

„Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w III kwartale 2024 r. była ujemna i wyniosła 8,6 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie minus 0,9 proc. W porównaniu z III kwartałem 2023 r. wskaźnik ten pogorszył się o 3,5 pkt. proc” - czytamy w komunikacie.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 18,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. pogorszyło się o 26,9 mld zł. Na wielkość salda złożyły się dodatnie saldo usług (43,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (39,4 mld zł), obrotów towarowych (18,2 mld zł) i dochodów wtórnych (4,6 mld zł). Zmiana nadwyżki na deficyt w obrotach towarowych, zmniejszenie dodatniego salda usług a także pogłębienie ujemnego salda dochodów pierwotnych znacząco wpłynęło na pogorszenie wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 2 proc. i w porównaniu z rokiem poprzednim uległa pogorszeniu o 3 pkt proc., podał też bank centralny.

