Premier: pytania referendalne mają ogromny sens

Proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki zwracając się do niemieckiego polityka Manfreda Webera