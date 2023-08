Czego obawiają się MŚP?

Wysoka inflacja i rosnące koszty prowadzenia działalności, podobnie jak kwartał wcześniej, to największe bolączki polskich firm, na co wskazuje odpowiednio 90% i 65% zapytanych, a 8% rozważa zawieszenie działalności, wynika z Barometru EFL na III kwartał br. Jako sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami w pierwszej kolejności firmy wskazują na finansowanie zewnętrzne (40%), 21% zapytanych rozważa inwestycje ograniczające zużycie energii, a 8% myśli o rezygnacji z premii i podwyżek dla pracowników.

Z ostatnich danych GUS wynika, że inflacja w lipcu wyniosła 10,8% w ujęciu rocznym i był to kolejny spadek tego wskaźnika. Wydawać by się mogło, że przedsiębiorcy powinni to zauważyć i mieć coraz mniej obaw związanych z wysokimi cenami. Wyniki naszego Barometru na to jednak nie wskazują. Po raz kolejny to inflacja stanowi największą obawę przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, a kolejna bolączka - rosnące koszty prowadzenia działalności - jest tego pochodną. Oczywiście pierwszą opcją ratunkową w przypadku braku funduszy z podstawowej działalności jest finansowanie zewnętrzne i na to wskazują przedsiębiorcy. Jednak ciekawa jest druga metoda - inwestycje w środki trwałe ograniczające zużycie energii. Zielone aktywa stanowią coraz większą część inwestycji firmowych, i to zarówno biorąc pod uwagę środki transportu czy maszyny i urządzenia. Ten trend będzie się umacniać - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.