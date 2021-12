Smart Casco – dodatkowa ochrona na twoich zasadach

Kierowcy, którzy do tej pory oszczędzali na AC, za niewielką kwotę mogą wykupić polisę pozwalającą im ustrzec się od finansowych konsekwencji zagrożeń, jakich obawiają się najbardziej. Oferowana przez LINK4 polisa Smart Casco umożliwia wybór jednego z kilku wariantów dodatkowego ubezpieczenia za dużo niższą cenę

Czym i dla kogo jest Smart Casco?

Smart Casco to spersonalizowana forma Autocasco, którą można dostosować do własnych preferencji lub potrzeb. Kierowca nie musi nabywać pełnego pakietu, by chronić swój pojazd. Ubezpieczenie Smart Casco pozwala zabezpieczyć auto przed tymi sytuacjami, których obawiamy się najbardziej. Jego warianty to: żywioły, kradzież, kradzież + żywioły, szkoda całkowita + żywioły oraz opcja łącząca wszystkie trzy wymienione czynniki. Wybrany wariant Smart Casco dostępny jest jedynie dla posiadaczy OC w LINK4.

Jak to działa?

Wielu kierowców kupujących obowiązkową polisę OC zastanawia się nad wyborem dodatkowego ubezpieczenia. Najczęściej jednak to koszty decydują o pozostaniu przy podstawowym wariancie. Naprzeciw potrzebom kierowców szukających ochrony przed konsekwencjami konkretnego zagrożenia wychodzi oferta Smart Casco, która daje możliwość wyboru najbardziej potrzebnego zakresu wchodzącego dotychczas jedynie w skład pakietów Autocasco. Pozwala to na dostosowanie polisy do własnej sytuacji, dając właścicielom pojazdów szereg opcji do wyboru.

O swoich doświadczeniach ze Smart Casco opowiada p. Maria (65 l.) z Białegostoku:

Od ponad 10 lat jestem ubezpieczona w LINK4, przede wszystkim ze względu na ich niezawodność i korzystną ofertę. Przez długi czas pozostawałam jednak przy samym OC. Chodziło mi głównie o finanse, bo każdy dodatkowy wydatek jest dla mnie sporym obciążeniem. Odnawiając polisę, dowiedziałam się od mojego agenta o ubezpieczeniu Smart Casco. Wydało mi się ono tym bardziej kuszące, że nie dalej jak tydzień wcześniej mąż kuzynki miał wypadek: kiedy jechał z pracy, uderzył w sarnę. I mimo że sam wyszedł z tego prawie bez szwanku, ich samochód doznał poważnych uszkodzeń. Kuzynka z jednej strony była szczęśliwa, że mężowi nie stało się nic poważnego, z drugiej jednak mocno obawiała się kosztów naprawy auta. Poza OC nie mieli przecież żadnej dodatkowej polisy. Pomyślałam wtedy, że ja też w takiej sytuacji nie miałabym żadnego zabezpieczenia. Wtedy dowiedziałam się o Smart Casco. Do przedłużanej polisy OC dokupiłam więc wariant Szkoda całkowita i Żywioły. I całe szczęście, bo nie minęło wiele czasu, a spotkała mnie bardzo poważna w skutkach „przygoda”. Jechałam do rodziców, mieszkających w Grajewie, gdy nagle z lasu wybiegł na drogę ogromny łoś. Gwałtownie zahamowałam, ale nie uniknęłam kolizji z tym potężnym zwierzęciem. Cały przód auta był skasowany, ja z kolei miałam – jak się potem okazało – wstrząśnienie mózgu, uraz kręgosłupa szyjnego i złamaną prawą rękę. Kiedy minął początkowy szok i udało mi się wyjść z auta, zadzwoniłam po karetkę i do ubezpieczyciela. Dzięki Programowi Pomocy, będącemu elementem Pakietu OC w LINK4, mogłam liczyć na odholowanie auta na parking. Rzeczoznawca ocenił szkodę jako całkowitą. W wyznaczonym terminie bez problemu wypłacono mi odszkodowanie.

Smart Casco w szczegółach

Pani Maria wybrała wariant chroniący przed ponoszeniem kosztów związanych ze szkodą całkowitą. Oto jak wyglądają wszystkie dostępne opcje:

Ceny obowiązujące przy zakupie przez telefon lub internet

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Mimo że mini autocasco nie jest pełnym AC, to w jego przypadku LINK4 zapewnia bardzo szeroką ochronę w dużo niższej cenie.

Dokładny koszt Smart Casco zależy od wielu czynników takich jak wartość auta czy wariantu ubezpieczenia. Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.