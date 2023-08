Koreański myśliwiec już z biało-czerwoną szachownicą

W czasie pokazów Air Show w Radomiu zaprezentują się koreańskie samoloty FA-50, które zastąpią znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii postsowieckie MiG-29; będzie to symboliczne przekazanie pałeczki sztafety bezpieczeństwa - podkreślił w piątek wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show Radom 2023 odbędą się 26 i 27 sierpnia 2023 r. na lotnisku w Radomiu i będą przeprowadzane pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”.

„To, co wydarzy się jutro, to taki symbol na radomskim niebie - samolot FA-50 i MiG-29. Historyczny płatowiec radzieckiej produkcji będzie już odchodził i schodził z wyposażenia polskich Sił Zbrojnych i FA-50, który będzie wchodził na wyposażenie polskiego wojska” – powiedział na briefingu w Radomiu towarzyszącym Międzynarodowym Pokazom Lotniczym Air Show wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Dodał, że „symboliczne przekazanie pałeczki sztafety bezpieczeństwa” odbędzie się w sobotę podczas otwarcia Air Show z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

„To będzie wymowny symbol tego, że odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, a idziemy w kierunku najnowocześniejszych konstrukcji światowych” – zaznaczył Skurkiewicz.

Myśliwiec FA-50 na lotnisku w Radomiu / autor: PAP/Piotr Polak

Wiceszef MON podkreślił, że Air Show w Radomiu to jedna z największych tego typu imprez odbywających się w naszej części Europy. Według Skurkiewicza pokazy mogły się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu sponsorów, m.in. producenta FA-50 - Korean Aerospace Industries (KAI).

„Ta współpraca ze stroną koreańską jest bardzo dobra. Już cztery płatowce są w Polsce, kolejne wkrótce dotrą. Do końca roku 12 maszyn z białoczerwona szachownicą ma służyć w wojsku polskim” – zauważył wiceminister. Obecny na briefingu prezes KAI Kang Goo-Young przypomniał, że niecały rok temu koreańska spółka podpisała kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawę 48 myśliwców FA-50 dla Sił Powietrznych RP. „Wypełniamy to zobowiązanie z poczuciem dużej odpowiedzialności. W rekordowym czasie, już w lipcu i sierpniu tego roku, dostarczyliśmy do Polski pierwsze cztery samoloty” – powiedział Kang Goo-Young.

Koreański samolot to jedne z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na świecie / autor: PAP/Piotr Polak

Prezes KAI podkreślił, że dwa z nich zostaną zaprezentowane publiczności podczas Air Show – jeden na wystawie statycznej, a drugi w pokazie powietrznym.

»» Więcej informacji o lotnictwie czytaj tutaj:

Nowe samoloty dla polskiej armii

Kolejny kraj przekaże Ukrainie samoloty F-16

Skurkiewicz podziękował także podczas briefingu innym sponsorom Air Show, m.in. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Grupie Orlen i PGZ. Wiceminister po raz kolejny zaprosił miłośników lotnictwa z całej Polski na pokazy w sobotę i w niedzielę w Radomiu. „Limit biletów (w sprzedaży on-line) na sobotnie pokazy został wyczerpany, więc zainteresowanie miłośników lotnictwa jest przeogromne” – powiedział Skurkiewicz. Dodał, że na sobotę zarezerwowano jeszcze pulę biletów do sprzedaży w kasach. Przez internet nadal można kupować bilety na niedzielę.

Międzynarodowe pokazy Air Show w Radomiu to jedno z najważniejszych wydarzeń lotniczych w Polsce i Europie. Impreza organizowana jest zwykle co dwa lata. Ostatni raz odbyła się w 2018 r. Pięcioletnia przerwa związana była z pandemią i rozbudową lotniska Warszawa-Radom. Tegoroczna edycja poświęcone będzie obchodom Święta Lotnictwa oraz 90. rocznicy udanego przelotu kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego nad Oceanem Atlantyckim. Będzie to XVII edycja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych. Organizatorem pokazów jest Agencja Mienia Wojskowego oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ilona Pecka (PAP), sek