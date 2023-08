„Niezwyciężeni w przestworzach” – start!

Żeby zatrzymać pochód rosyjskiej agresji, należy odstraszyć agresora tworząc silne Wojsko Polskie, w tym polskie Siły Powietrzne - mówił w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak podczas otwarcia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023.

Mariusz Błaszczak, który wziął w sobotę udział w otwarciu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW Radom 2023 podkreślił, że widzowie po pięciu latach przerwy będą mogli podziwiać kunszt pilotażu w wykonaniu pilotów z Polski i krajów sojuszniczych.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas otwarcia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW Radom 2023 na terenie lotniska w Radomiu / autor: PAP/Piotr Polak

„Dziś obchodzimy 90. rocznicę wielkiego sukcesu kpt. Stanisława Skarżyńskiego, który przeleciał z Afryki do Ameryki Południowej ustanawiając rekord. Wspaniały pilot poległ w 1942 roku, ale dzisiejsi piloci nawiązują do tych tradycji, są też świetnie wyszkoleni” - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Zaznaczył, że obecnie zagrożenia są realne. „Żeby zatrzymać ten pochód rosyjskiej agresji, należy odstraszyć agresora tworząc silne Wojsko Polskie, w tym jeden z podstawowych rodzajów polskich Sił Zbrojnych, a więc polskie Siły Powietrzne” - podkreślił.

Wskazał, że polskie Siły Powietrzne się rozwijają. „W przyszłym roku trafią do nich samoloty F-35, zamówione w 2020 r.„. Zwrócił uwagę, że np. rodzina śmigłowców AW to śmigłowce zamówione w PZL Świdnik, „ale wyprodukowane w kooperacji z naszym partnerem włoskim i brytyjskim”.

Jak mówił szef MON, w defiladzie powietrznej weźmie udział 68 statków powietrznych, 18 formacji. „To będzie wielkie show” - zapewnił. „Życzę państwu miłych wrażeń, dobrych wrażeń. Uważam Air Show 2023 za otwarty” - zakończył minister.

Air Show Radom 2023 stanowi okazję do prezentacji sprzętu bojowego wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym czołgów K2 i M1 Abrams. Spoglądamy na to uzbrojenie z dumą, ale też powagą - napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w sobotę podczas międzynarodowych pokazów lotniczych.

Podczas sobotniego otwarcia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023 odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy. „Ogromnie cieszę się, że po pięcioletniej przerwie międzynarodowe pokazy lotnicze znów zgromadziły tysiące widzów. Oddany niedawno do użytku, rozbudowany i zmodernizowany port lotniczy Warszawa-Radom będzie areną wielu wspaniałych widowisk” - napisał.

Zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik odczytuje list prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas otwarcia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW Radom 2023 / autor: PAP/Piotr Polak

Prezydent przypomniał, że ”bogaty tegoroczny program pokazów otwiera upamiętnienie płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego, odznaczonego Orderem Virtuti Militari, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, który poległ w 1942 r. podczas alianckiej misji bojowej”. „W tym roku mija 90 lat od jego przelotu RWD-5 nad Atlantykiem. Pułkownik pilot Skarżyński ustanowił wtedy międzynarodowy rekord długości lotu. Jestem przekonany, że jako jeden z naszych wybitnych lotników wojskowych będzie wzorem dla kolejnych pokoleń żołnierzy Sił Powietrznych RP” - podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że „Air Show Radom 2023 stanowi okazję do prezentacji sprzętu bojowego wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym nowoczesnych czołgów K2 i M1 Abrams”. „Spoglądamy na to uzbrojenie z dumą i podziwem, ale też powagą. Trwająca rosyjska inwazja na Ukrainę przypomina, jak głęboka, choć gorzka mądrość kryje się w starożytnym przysłowiu +jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny+” - stwierdził Duda.