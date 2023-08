Jacek Sasin: będziemy wspierać Polskę lokalną

Czas odrzucić myślenie, że ważne są tylko wielkie ośrodki - mówił w sobotę wieczorem w Brańsku (Podlaskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas III DniaTradycji Obojga Narodów.

„Naszą ambicją jest dzisiaj to, aby tę ziemię podźwignąć, żeby tę część Podlasia, tę część Polski uczynić znowu centrum naszej ojczyzny, może nie geograficznie, ale w rozumieniu zainteresowania władz, tych wszystkich, którzy podejmują ważne decyzje w Polsce. Czas wreszcie na to, aby odrzucić to stare myślenie - a to się stało już kilka lat temu kiedy PiS przęjęło władzę - odrzucić to stare myślenie, że ważne są tylko wielkie ośrodki, wielkie centra, a takie małe miejscowości (…) ta Polska lokalna jest miej ważna i należy do niej przykładać mniej wagi” - mówił Sasin i dodał, że polityka rządu PiS przede wszystkim zwraca uwagę właśnie na te mniejsze ośrodki.